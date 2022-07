Eine neue Musikgruppe entdecken oder einem ungewohnten Musikstil lauschen - das kann man am 10. Juli im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen, wenn es gehörig "Was auf die Ohren?!" gibt. Das Museumsgelände verwandelt sich an diesem Tag in eine große Bühne mit verschiedenen Live-Auftritten.

"Was auf die Ohren?!" lautet der Veranstaltungstitel des Live-Musik-Tages, an dem sich junge Nachwuchs-Bands und Musikgruppen verschiedener musikalischer Stilrichtungen im Freilandmuseum präsentieren. Ob Trommler, Blechbläser oder Singer-Songwriter - an verschiedenen Stationen auf dem Gelände laden die Musikerinnen und Musiker von 11 bis 17 Uhr zu Freiluft-Konzerten ein. Das Freilandmuseum freut sich, mit dieser Veranstaltung vor allem jungen Nachwuchskünstlern eine Bühne zu geben.

Multikulturell wird es beim Auftritt der Band ALMA, bei der sechs Musikerinnen und Musiker aus vier verschiedenen Ländern zusammen auf der Bühne stehen. Sie spielen Cover und eigene Songs aus dem Rock- und Pop-Bereich und führen anschaulich vor, dass eine E-Gitarre und ein Piano gut zusammenpassen.

Bebende Rhythmen sind von der Trommlergruppe "SchlagARTig" der Kreismusikschule Bad Königshofen im Grabfeld zu erwarten, die bei ihrer Performance im Gelände gehörig ihre Drumsticks wirbeln lassen werden. Zwei weitere Nachwuchsbands sind dabei. red