Monika (70) und Karl Schiller (81) aus Stadtsteinach feierten mit vielen Freunden, Bekannten und Verwandten im Guttenberger Dorftreff goldene Hochzeit. Das Stadtsteinacher Faschingsurgestein Hansi Hümmer sorgte für das Catering und die Musik. Und das hatte auch seinen Grund, denn das Ehepaar ist faschingsbegeistert.

Auch nach 50 Jahren Ehe erinnern sich Monika und Karl Schiller noch haargenau an den Anfang. "Wir haben in der Guttenberger Schlosskirche geheiratet", so Karl Schiller. Seine Frau stammt aus Guttenberg. Kennengelernt haben sich die beiden allerdings in Stadtsteinach - bei einem Fasching im altehrwürdigen Schützenhaus.

"Ich war vorher nie in Stadtsteinach auf einem Fasching, weil ich in Bamberg im Internat war", verriet Monika Schiller. Bei der Damenwahl habe sie ihren Karl aufgefordert. "Aber eigentlich wollte meine Freundin mit seinem Freund tanzen", lachte die Siebzigjährige. "Ich habe nur gedacht: Oh, ein blondes Wunder", erinnerte sich der Jubilar gerne zurück und gab zu, dass er sofort verzaubert war. Bei beiden hat es sofort gefunkt.

Schon nach eineinhalb Jahren war Hochzeit. Ein Ehegeheimnis haben die beiden auch: "Wir haben immer alles zusammen gemacht", so Monika Schiller. Ihr Mann war Rektor der Sonderschule Stadtsteinach. Als diese aufgelöst wurde, wechselte er an die Förderschule in Kulmbach. Monika Schiller ist gelernte Chemielaborantin. Sie war bei der Firma Raps beschäftigt.

Zum Ehejubiläum verreiste das Paar und machte quasi als "zweite Flitterwochen" eine Kreuzfahrt nach Sizilien. Aber natürlich wollte es sich das Jubelpaar nicht nehmen lassen, mit all den vielen Verwandten, Bekannten und Freunden das Ehejubiläum nachzufeiern. so