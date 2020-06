Im Dreiklang in die neue Saison

Nicole Julien-Mann Das Coronavirus lässt den Theatersommer auf der Festung Rosenberg in diesem Jahr im Regen stehen. Am vergangenen Freitag aber schien die Sonne, als das verantwortliche Dreigestirn aus Bürgermeisterin Angela Hofmann, Touristik-und Veranstaltungschefin Kerstin Löw und der neuen künstlerischen Leiterin Anja Dechant-Sundby den Blick auf die nächste Saison der Rosenbergfestspiele richtete.

Ohne Schirm also, dafür mit Charme, Esprit und guter Laune kündigte Anja Dechant-Sundby an: "Mit den Aussichten auf nächstes Jahr wollen wir die Trauer wegspülen." Denn der theaterfreie Sommer in Kronach dürfte durchaus für Betrübnis bei der Fangemeinde sorgen, die sich in den letzten Jahren laut Angela Hofmann auf einem erfreulichen Niveau stabilisiert hat. Corona schlägt eine Kerbe in diese Bilanz, ein ganzes Theaterjahr wird einfach gestrichen.

Am Dreiklang festhalten

Das Festspielteam um Kerstin Löw nutzt die Zwangspause, die nächste Saison sorgfältig zu planen und einige leichte Veränderungen vorzunehmen. Am bewährten Dreiklang aus Klassik, Unterhaltung und einem Kinderstück wird man festhalten, aber einen Akzent auf das klassische Theater setzen. Anja Dechant-Sundbys Stückauswahl trifft ins Schwarze: der "Jedermann" von Hugo von Hoffmannsthal zählt seit 1920 "zur DNA der Salzburger Festspiele", wie es von dort lautet. Nichts weniger verhandelt dieses Stück als die Auseinandersetzung mit dem Lebenswerk angesichts des Todes. "Leben bedeutet Veränderung" heißt das Motto, unter dem die künstlerische Leiterin ihre Stückauswahl getroffen hat. Eine knappe Formel, die dem veränderten Marketingkonzept in die Hände spielen dürfte. Denn zukünftig will man die Werbemittel auf das Motto der Saison abstimmen.

Was mit Menschen passiert, deren Lebensumstände sich unverschuldet verändern, zeigt die Komödie "Ladies Night" von Stephen Sinclair. Mit dem Mut der Verzweiflung versucht eine Gruppe arbeitsloser Männer als Striptease-Ensemble ihr Glück. Wem das bekannt vorkommt: Die Verfilmung "Ganz oder gar nicht" von 1997 war ein Riesenhit. Anja Dechant-Sundby kündigt "ein bis zwei Stunden Schlapplachen bei schnellen Tanzeinlagen und Musik" an.

Kinderstück von Paul Maar

Humor gewürzt mit einer Prise Anarchie verspricht auch das Kinderstück des Lokalmatadors Paul Maar aus Bamberg. Dessen "Sams" dürfte mittlerweile in jedem Kinderzimmer zu finden sein. Das kleine Wesen wirbelt das wohlstrukturierte Leben des Herrn Taschenbier gehörig durcheinander. Die Rosenberg Festspiele starten mit dem ersten Teil der Reihe, aber mit einem Seitenblick auf Kerstin Löw spekuliert Anja Dechant-Sundby: "Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir die acht auch voll."

Die Zeichen auf der Theaterwiese stehen also auf Kontinuität, so darf sich die neue künstlerische Leiterin über ihren Drei-Jahres-Vertrag freuen, mit der Option auf Verlängerung um weitere zwei Jahre. Laut Stadtratsbeschluss ist nämlich nach fünf Jahren Schluss.

Behutsamer Wechsel

Im behutsamen Wechsel wollen die Festspiele wachsen und auf den bestehenden Stärken aufbauen. Angela Hofmann verweist auf die Entwicklung "von den einfachen Anfängen" bis hin zum Profitheater hinsichtlich Regie, Technik und Ensemble. Künftig wird es Kostüme und Bühnenbild für alle drei Stücke aus einer Hand geben. Das Ensemble wird stärker hierarchisiert, wie sich Kerstin Löw ausdrückt. Neben Berufsschauspielern will man mit Schauspielschülern zusammenarbeiten. Aber auch Kronacher Laienspieler werden zu sehen sein.

Das Budget bleibt gleich, und so rechnen die Macher wieder mit etwa 30 Vorstellungen und mehr, denn für Schulen und Kindergärten gibt es Sonderveranstaltungen und ein theaterpädagogisches Begleitprogramm. Wer es gerne intim mag und sich nicht scheut, selbst in die Handlung involviert zu werden, für den empfiehlt sich das Stationentheater: Der "Jedermann" wird bei einigen Aufführungen auf der ganzen Festung stattfinden, im Schlepptau ein kleines Publikum aus 30 bis 50 Zuschauern.

Im September gibt es mehr. Dann sollen Spielplan, Regisseure und Ensemble feststehen und der Kartenvorverkauf beginnen. Anja Dechant-Sundbys Debüt als künstlerische Leiterin steht dann im Zeichen des 25-jährigen Bestehens der Theaterfestspiele in Kronach.