Im Coburger Bausenat kurz notiert

Ideenwettbewerb Die Wohnbau der Stadt Coburg wird einen Ideenwettbewerb "Junges Leben in Coburg" für ihre Gebäude in der Heiligkreuzstraße 24 und 26 ausschreiben. Der Architektenwettbewerb ist mit insgesamt 66 000 Euro dotiert. Das Gebäude Nummer 24 in der Heiligkreuzstraße wird abgerissen, wie Ullrich Pfuhlmann am Mittwoch erklärte.

Verkehrssicherheit Einen Zebrastreifen in der Schlachthofstraße wird es zunächst nicht geben. Der Planungssenat lehnte den Antrag von CSB-Stadtrat Christian Müller ab. Da die Straße eine abknickende Vorfahrtsstraße sei, dort weder 200 Autos und auch weniger als 50 Fußgänger je Stunde unterwegs seien, könne dort kein Fußgängerüberweg markiert werden, sagte Stadtplanerin Katja Link. Jedoch werde nach dem Ausbau des einstigen Güterbahnhofareals eine Mittelinsel als Querungshilfe die Sicherheit für Fußgänger erhöhen.

Bahnhaltepunkt In Beiersdorf ist ein neuer Bahnhaltepunkt auf der Strecke Coburg-Bad Rodach vorgesehen. Dorthin führt die Straße Zum Sulzbach. Für rund 500 000 Euro wird der Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb die 5,50 Meter breite, sehr kaputte Straße sanieren. Der Gehweg wird auf die andere Seite verlegt.

Bauland An der Falkeneggstraße hat die Stadt ein freies Areal, auf dem drei Wohnhäuser gebaut werden können. Nur zwei der drei neuen Baugrundstücke können jedoch von der Falkeneggstraße her erschlossen werden. Zum dritten Grundstück führt eine etwa fünf Meter hohe Böschung hinunter. Daher verlegte sich das Bauamt auf eine Stichstraße hinter den Grundstücken an der Straße Siebenlinden. Bevor der Bebauungsplan geändert wird, soll nun mit diesen Anwohnern gesprochen werden, ob sie nicht in den hinteren Teilen ihrer Grundstücke Neubauten planen und die Erschließungsstraße mit nutzen wollen. Dann nämlich reduzieren sich die anteiligen Erschließungskosten für den einzelnen Anlieger. Anwohner können Einwände dagegen unter der E-Mail-Adresse auslegung@coburg.de äußern.

Güterbahnhof Einstimmig hat der Senat nun Planungsrecht für das zehn Hektar große Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes erlassen. SPD-Stadträtin Petra Schneider plädierte für möglichst wenig Vorgaben, reklamierte aber gleichzeitig, ausgedehnte Einflussnahmen durch die Stadt zu ermöglichen. Sie beantragte, dass der Beirat für Baukultur Gestaltungsrichtlinien für die Bauten zwischen der Frankenbrücke im Norden und dem Globe im Süden erarbeite. Die Stadt und letztlich die Politik habe ausreichend Einflussmöglichkeiten, erwiderte Joachim Träger vom Bauamt. Schließlich seien die Grundstücke im Besitz der Stadt. cw