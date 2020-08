Im Ausland wichtige Erfahrungen sammeln

Soziale oder ökologische Projekte unterstützen und dabei die Welt entdecken - das lässt sich bei einem "weltwärts"-Freiwilligendienst verbinden. Bis zum 15. Oktober 2020 können sich junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren bei der Austauschorganisation Experiment e.V. für "weltwärts" ab August 2021 bewerben. Der Auslandsaufenthalt von neun oder zwölf Monaten wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert. Experiment e.V. bietet Einsatzstellen in Argentinien, Benin, Ecuador, Indien, Mexiko, Südafrika und Vietnam an.

Sophie aus Bonn hat sich in einem Bildungsprojekt in Südafrika bei der Partnerorganisation Ama Africa Experiences engagiert: "Zur Vorbereitung auf ein potenzielles Lehramtstudium und mit dem Wunsch, einmal den Kontinent Afrika zu bereisen, war das Projekt für mich optimal. Nach den Orientierungstagen ging es für mich ins Projekt an eine Grundschule in Grassy Park. Ich konnte viele verschiedene Aufgaben übernehmen", berichtet die 19-Jährige in dem Pressebericht.

Den Freiwilligendienst gibt es in verschiedenen Bereichen, unter anderem in der Ernährungssicherung, dem Umwelt- und Ressourcenschutz und dem Gebiet der Menschenrechte. Wer Interesse hat, sich für "weltwärts" mit Experiment e.V. zu bewerben, findet hier weitere Informationen: www.experiment-ev.de/freiwilligendienst/weltwaerts. red