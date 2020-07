Im Aqua Riese ist wieder Leben eingekehrt

Das Sport- und Spaßbad Aqua Riese hat wieder die Türen geöffnet. Unter Einhaltung der gültigen Hygienerichtlinien kann wieder gebadet und geschwommen werden. Es besteht für alle Besucher beim Betreten des Bades bis zu den Umkleiden ebenso Maskenpflicht wie beim Verlassen. Im Wasser und auf den Freiflächen kommt diese Regelung nicht zum Tragen. Grundsätzlich haben die Gäste aber auf den Mindestabstand von 1,50 Metern zu achten. In den ersten beiden Wochen dürfen 50 Prozent der Kapazitäten genutzt werden. Sollte diese Phase positiv verlaufen, wird auf 70 Prozent aufgestockt. Das Bad hat Montag und Donnerstag von 14 bis 21 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 20 Uhr und am Wochenende und in den bayerischen Ferien von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Im Bild: Das beliebte Spielzeug für die kleinsten Gästen können sich die Eltern direkt bei der Badeaufsicht leihen. Es wird nach jeder Nutzung desinfiziert. Foto: privat