Über 370 Nachwuchshandwerker haben 2020 die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt. Darunter waren auch zahlreiche junge Männer und Frauen aus dem Landkreis Kulmbach und dem Verbreitungsgebiet der BR (siehe Infokasten "Die Jungmeister aus der Region").

Um ihre Leistung trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, die eine große Meisterfeier mit mehr als 1000 geladenen Gästen unmöglich machten, zu würdigen, hat die Handwerkskammer erstmals eine Meistergala für das Fernsehen produziert, die kürzlich ausgestrahlt wurde. Das Motto: "Egal was kommt: Ihr könnt die Zukunft meistern."

Großer und wichtiger Schritt

"Die Qualifizierung zum Handwerksmeister ist ein so großer und wichtiger Schritt, dass wir unsere Meisterschulabsolventen keineswegs ohne entsprechende Würdigung entlassen wollten", sagte Sven Neukamm, der als Abteilungsleiter im Bereich Berufsbildung der HWK auch für die Meisterprüfungen zuständig war.

So habe man gemeinsam mit der Unternehmenskommunikation die Idee eines Gala-Formats entwickelt. "Zwar sind nicht alle neuen Meister dabei. Dafür aber erreicht diese Würdigung Zuschauer bundesweit."

Wie Neukamm betonte, habe man den Termin genutzt, der ohnehin für die Meisterfeier 2020 eingeplant gewesen sei, und auch sämtliche Gäste wie üblich eingeladen - "letztlich war also in diesem Jahr nur das Format anders".

Bei der Gala erhielten - stellvertretend für alle - sechs frischgebackene Meister den Meisterbrief. "Dabei wurde die Freude und der Stolz der Jungmeister sichtbar, es geschafft zu haben und den Meisterbrief endlich in den Händen zu halten", so der Abteilungsleiter rückblickend. Zudem habe es filmische Einblicke in die Praxiseinheiten der Meisterschulen gegeben, die im Sommer entstanden waren.

Bilder aus allen Schulen

"Nachdem wir uns frühzeitig sicher waren, dass keine normale Feier stattfinden kann, haben wir mit der inhaltlichen Planung der Sendung angefangen. So konnten wir letztlich Bilder aus allen Meisterschulen der Kammer liefern", erklärt Benedikt Helldörfer, Abteilungsleiter des Bereichs Kommunikation. Und: Die HWK hat zusätzlich einen Überraschungsbesuch eines Meisters in seinem Betrieb organisiert. "Damit zeigen wir, wie wichtig der Meisterbrief zum einen für den handwerklichen Nachwuchs selbst ist, zum anderen aber auch für die Betriebe", so Helldörfer.

Im Abschlussjahrgang 2020 haben insgesamt 376 Männer und Frauen und damit über 90 Prozent der 417 eingeschriebenen Meisterschüler (plus 3,4 Prozent im Vergleich zu 2019) den Abschluss zum Meister geschafft - trotz der besonderen Umstände, die die coronabedingten Einschränkungen auch von ihnen forderten. Darunter sind 291 Handwerker und 85 Handwerkerinnen.

Friseure an erster Stelle

Die meisten Absolventen der 19 Meisterschulen im Kammerbezirk hatte das Friseurhandwerk, gefolgt von den Kraftfahrzeugtechnikern, den Elektrotechnikern, den Installateuren und Heizungsbauen sowie den Malern und Lackierern.