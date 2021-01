Der bis Ende Januar verlängerte harte Lockdown ist aus Sicht der IHK Würzburg-Schweinfurt eine große Belastung für viele Unternehmen in der mainfränkische Wirtschaft. "Für nicht wenige Firmen bedeutet das mindestens einen weiteren Monat mit Fixkosten, aber ohne jeglichen Umsatz, sie sind inzwischen an der kritischen Grenze angelangt. Wenn die angekündigten Staatshilfen nicht endlich schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden, stehen diese Unternehmen vor dem Aus", erklärt Prof. Dr. Ralf Jahn, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt in einer Pressemitteilung.

Dies betreffe vor allem Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel sowie aus dem Eventgewerbe. "Die Entscheidung der Politik, den harten Lockdown zu verlängern, ist angesichts der nach wie vor hohen Infektionsdynamik sicher richtig. Zeitgleich ist der Staat nun aber auch in der Pflicht, den Unternehmen unverzüglich und ohne bürokratische Hürden finanziell unter die Arme zu greifen", so der IHK-Chef darin weiter.

Bis Ende Januar geschlossen

Vor dem Hintergrund der Empfehlungen der Bayerischen Staatsregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie bleiben die Geschäftsstellen der IHK in Würzburg und Schweinfurt bis zum 31. Januar geschlossen. Die IHK-Mitarbeiter sind während der Geschäftszeiten telefonisch unter ihrer Durchwahl oder über die Zentrale 0931/419 40 (Würzburg) bzw. 09721/784 80 (Schweinfurt) sowie per E-Mail erreichbar.

In wichtigen Fällen - etwa zur Ausstellung dringend benötigter Außenwirtschaftsdokumente - können persönliche Einzeltermine vereinbart werden. Die IHK empfiehlt hier aber vorrangig eine Umstellung auf die Online-Lösung "Elektronisches Ursprungszeugnis" (e.UZ), heißt es in der Mitteilung weiter. Das elektronische Antragsverfahren ist auch für Firmen möglich, die nur gelegentlich Exportbescheinigungen benötigen. Es ist im Normalfall innerhalb weniger Stunden einzurichten. Informationen dazu gibt es unter Tel.: 0931/419 42 74 und Tel.: 09721/784 83 10 oder www.wuerzburg.ihk.de/ursprungszeugnis

IHK-Prüfungen finden statt

Das Prüfungswesen ist von den Einschränkungen nach derzeitigem Stand nicht betroffen, teilt die IHK weiter mit. Die öffentlich-rechtlichen IHK-Prüfungen (Ausbildung und Weiterbildung) finden wie geplant statt. Weitere Informationen sowie die genauen Prüfungstermine gibt es unter www.wuerzburg.ihk.de

Corona-Informationsportal

Speziell für Fragen der IHK-Mitglieder im Corona-Kontext, etwa zu Rechtsfragen oder zu Finanzhilfen und Fördermaßnahmen für Unternehmen, unterhält die IHK unter Tel. 0931/419 48 00 eine Corona-Hotline. Die Rufnummer ist während der regulären Geschäftszeiten der IHK (Montag bis Donnerstag 8 bis 17 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr) durchgehend besetzt.

Darüber hinaus finden betroffene Unternehmen nach wie vor Informationen auf dem IHK Corona-Infoportal unter: www.wuerzburg.ihk.de/coronavirus. red