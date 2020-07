IHK hilft bei Suche nach Ausbildungsplatz

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch Einfluss auf die Aktivität auf dem mainfränkischen Ausbildungsmarkt. Durch Kurzarbeit und Kontaktbeschränkungen haben viele Betriebe Schwierigkeiten, Azubis für das kommende Ausbildungsjahr zu finden. Die IHK Würzburg-Schweinfurt unterstützt Unternehmen und Suchende. "Wir bieten Jugendlichen, die bis jetzt noch keinen Ausbildungsplatz für Herbst 2020 gefunden haben, die Möglichkeit, unkompliziert, niederschwellig und kurzfristig freie Ausbildungsplätze zu erfragen", erklärt Lukas Kagerbauer, Bereichsleiter Berufsausbildung bei der IHK Würzburg-Schweinfurt. Dazu sind die IHK-Ausbildungsberater am Donnerstag, 9. Juli, von 8 bis 16 Uhr unter der Tel. 0931/ 419 45 00 oder per Mail unter ausbildung@wuerzburg.ihk.de erreichbar. Nach der Aktion wird es in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit ein sogenanntes Matching für Bewerber mit den freien Ausbildungsstellen geben. Ausbildungsbetriebe können ihre freien Ausbildungsplätze bis zum 7. Juli unter www.wuerzburg.ihk.de/aktionstag melden. red