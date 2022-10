Es ist Tradition der IG Metall Schweinfurt, jedes Jahr im Herbst ihre Mitglieder zu ehren, die 40, 50, 60 oder 70 Jahre - und sogar 75 Jahre mit ihrer Gewerkschaft verbunden sind. Im feierlichen Rahmen wurden am 26. September die Jubilare im Konferenzzentrum Schweinfurt begrüßt.

Insgesamt freute sich Reiner Gehring, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Schweinfurt, in seiner Begrüßung über 605 Jubilare und insgesamt 29.735 Jubeljahre. Davon wurden 13 Mitglieder für 75 Jahre Mitgliedschaft, 38 Mitglieder für 70 Jahre Mitgliedschaft, 84 Kolleginnen und Kollegen für 60 Jahre, 226 Personen für 50 Jahre und 244 für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Als besonderen Gast durfte er Klaus Ernst, den früheren 1. Bevollmächtigten und Mitglied des deutschen Bundestages, begrüßen.

Da aufgrund der Corona Pandemie die Jubilar-Ehrungen in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden konnten, wurden die Jubilare aus 2021 ebenfalls zu dieser Veranstaltung eingeladen. Gehring dankte den Jubilaren für die Treue, die jahrelange Unterstützung und ihr Engagement - auch in schwierigen Zeiten, die man gemeinsam bewältigt habe. Durch das Bekenntnis zur IG Metall, über viele Jahrzehnte, haben sich die Mitglieder für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen eingesetzt.

Deshalb nimmt die Jubilar-Ehrung der IG Metall Schweinfurt auch immer einen besonderen Platz unter den Veranstaltungen im Jahr ein.

Stellvertretend für alle anwesenden Jubilare ehrte und dankte Thomas Höhn, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Schweinfurt, folgenden Mitgliedern: Hannelore Bühnlein (70 Jahre), Otto Then (75 Jahre), Herbert Gessner (50 Jahre), Peter Then (60 Jahre), Christiane Rettner (40 Jahre). In einem gemeinsamen Interview mit den Kolleginnen und Kollegen berichteten diese über ihre Anfänge im Arbeitsleben, die Beweggründe, Mitglied in einer Gewerkschaft zu werden, und was für sie die IG Metall bedeutet. Die Verbundenheit zur Gewerkschaft war bei den Befragten deutlich spürbar.

In seiner Festrede beglückwünschte der Regionsgeschäftsführer des DGB Unterfranken, Frank Firsching, der selbst für 40 Jahre Mitgliedschaft in der IG Metall geehrt wurde, ebenfalls die Jubilare und stellte die Bedeutung von Gewerkschaften früher wie heute heraus. "Es hat sich immer gelohnt, sich für seine Interessen einzusetzen", so Firsching laut Pressemitteilung. Dabei machte er deutlich, dass es in der Geschichte viele Parallelen zu den heutigen Zeiten gibt, beispielsweise die Ölkrise in den 70er Jahren und die damit einhergehende zweistellige Inflation. Firsching: "In dieser Zeit war es wichtig und richtig, mit hohen Lohnforderungen die Kaufkraft der Beschäftigten zu erhalten und damit Arbeitsplätze zu sichern." Und daher sei nach seiner Einschätzung auch jetzt die IG Metall gut beraten, ihrer Forderung nach acht Prozent mehr Entgelt Nachdruck zu verleihen. Die musikalische Begleitung durch die "Gaudiprofis" rundete die Feierlichkeit ab. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, sich auszutauschen. red