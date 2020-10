Nach Absage Ende März konnte die Melchior-Franck-Gesellschaft ihre Mitgliederversammlung endlich nachholen. Vorsitzender Siegfried Meier (Wetzlar) begrüßte eine ganze Anzahl von Mitgliedern.

Christa Barsch ist neu

Die Vorstandsneuwahl stand an. Der bisherige Zweite Vorsitzende Wilfried Paul kandidierte nicht mehr, umso erfreulicher war es, dass Christa Barsch als Nachfolgerin gewonnen werden konnte. Sie wurde - wie der gesamte übrige Vorstand (Siegfried Meier, Vorsitzender; Annerose Kollmann, Schatzmeisterin; Jürgen Kollmann, Schriftführer; Gisela M. Paul, Öffentlichkeitsarbeit; Wilfried Paul, Beisitzer) - einstimmig gewählt und nahm die Wahl an. Die neue Zweite Vorsitzende ist versierte Stadtführerin in Coburg, vor allem auf der Veste, wo sie auch Führungen als "Katharina von Bora" anbietet. Daher gibt es die Idee, über die Gesellschaft - sobald das wieder gefahrlos möglich sein wird - Stadtführungen etwa zum Thema "Melchior Franck und seine Zeit" an Originalschauplätzen anzubieten. Großes Fernziel der Gesellschaft ist es, einen Gesamtkatalog zu Franck zu erstellen, woran der Vorsitzende seit Jahren arbeitet.

Leider hatte die Gesellschaft wegen der Corona-Pandemie nicht zum anschließenden Vortrag "Franck im Spiegel der Zeit" öffentlich einladen können. So kamen ausschließlich Mitglieder in den Genuss, Siegfried Meiers eindrucksvollem Bericht zu lauschen: Francksche Werke waren zu dessen Lebzeiten in vielen Städten - genannt sei nur Frankfurt mit seiner Buchmesse - präsent, haben sich offensichtlich großer Beliebtheit erfreut, wurden von Musikerkollegen - auch großen Namen - geschätzt. Im 18. Jahrhundert sah das anders aus, hier zeigen minimale lexikalische Einträge, dass man wenig oder nur Fehlerhaftes wusste. Erst im 19. Jahrhundert wird Franck wieder erwähnt, so hat sich 1892 Musikwissenschaftler Aloys Obrist mit Francks weltlichen Werken befasst. Im 20. Jahrhundert verbreitet sich die Forschung neben Deutschland nach Finnland, Paris, in die Schweiz und sogar in die USA. Neben vielen weiteren Namen nannte Meier nicht zuletzt den in Heldritt ansässigen Knut Gramß, der sich um Forschung, Veröffentlichung und Aufführung Franckscher Werke im Umfeld der ehemaligen Wirkungsstätte des Hofkapellmeisters von Herzog Johann Casimir höchst verdient gemacht hat.

Wer sich für die Melchior-Franck-Gesellschaft interessiert, wendet sich am besten an die Schatzmeisterin unter der E-Mail-Adresse jakollmann@web.de. Ein Anmeldeformular ist auch über die Website www.melchior-franck.com über den Button "Kontakt" herunterzuladen. gmp