"Ich kam, sang und lauschte"

Unter dem Titel "Ella - First Lady of Song" präsentiert die Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin Laura Mann mit Gitarrist Florian Berndt am Samstag, 1. August, ab 18 Uhr auf dem Gelände des Kunstvereins Coburg eine Hommage an Ella Fitzgerald. In diesem Interview verrät die gebürtige Coburgerin, warum die Zuschauer ein außergewöhnliches Hörerlebnis erwartet. Beim "Kultur Sommer 2020" führen Sie gemeinsam mit Gitarrist Florian Berndt Ihr Programm "Ella - First Lady of Song" auf, eine Hommage an Ella Fitzgerald. Was fasziniert Sie besonders an der amerikanischen Jazzsängerin und wie sind Sie mit Ihrem Werk in Kontakt gekommen? Laura Mann: Beim Gesang von Ella Fitzgerald geht mir immer das Herz auf. Sie singt mit einer Leichtigkeit, spielt mit ihrer Stimme in den höchsten Höhen und tiefsten Tiefen und erzählt mit einem Song eine ganze Geschichte. Ich könnte ihr stundenlang zuhören. Ich habe mir mehrere Biografien über sie durchgelesen, und eins war sofort klar: Dieses bewegte und bewegende Leben ist Stoff für eine umwerfende Story. Sie werden bei Ihrem Auftritt von Florian Berndt an der Gitarre begleitet, Ella Fitzgerald ist während ihrer Solokarriere oft mit Trompetern aufgetreten. Was sind die Vorteile einer Gitarren-Begleitung?

Ella Fitzgerald hat neben zahlreichen Auftritten mit klassischer Jazz-Combo und großen Big Bands auch wunderschöne Konzerte im Duo mit dem Gitarristen Joe Pass veranstaltet. Diese Aufnahmen waren die Inspiration für unser Programm.

Werden Sie bei Ihrem Auftritt einen rein musikalischen Streifzug durch das Werk von Ella Fitzgerald präsentieren?

Unser Programm "Ella - First Lady of Song" ist eine Hommage an eine der größten Jazzsängerinnen unserer Zeit. Dabei steht ihre Musik klar im Mittelpunkt. Dennoch ist es kein reiner Liederabend, sondern eine Mischung aus Theater und Konzert: Wir singen und spielen uns anhand der vielen Lieder, die sie interpretiert hat, durch ihr bewegtes Leben und erzählen in Szenen und mit spannenden Anekdoten von der Frau mit der "Stimme des Lichts".

Welche besonderen Herausforderungen gilt es bei den Songs von Ella Fitzgerald zu meistern?

Ella Fitzgerald hatte nicht nur einen unglaublichen Stimmumfang von drei Oktaven, sie war auch eine Meisterin der Imitation. Sie konnte klingen wie eine Trompete. Sogar Louis Armstrongs "Raspel-Stimme" ahmte sie fast bis zur Perfektion nach. Ich bin ihrem Beispiel gefolgt: Ich kam, sang und lauschte, und mittlerweile sagt man mir nach, dass sich mein Louis auch schon hören lassen kann.

Haben Sie ein Lieblingslied?

Das Schöne an Ella Fitzgerald ist, dass ihr Repertoire riesig ist! Ob Jazz oder Western, traumhafte Balladen und beschwingte Klassiker - sie hat sogar einige Titel von den Beatles gecovert. Da ist es schwer, nur ein Lied auszuwählen.

Sie stammen gebürtig aus Coburg. Hier haben Sie im Kammerchor mitgewirkt und bereits mit 16 Jahren bei "Jesus Christ Superstar" am Landestheater Coburg mitgespielt. Welche Erinnerungen haben Sie an die Stadt?

In Coburg bin ich zur Schule gegangen, habe hier meine Jugend verbracht und hatte eine wunderbare Zeit. Immer, wenn ich zu Besuch bin, laufe ich auf den Spuren meiner Zeit am Gymnasium: durch den Steinweg bis zum Marktplatz, runter zum Albertinum. Am Fuß des Hofgartens denke ich an laue Samba-Abende, wenn ich auf den Schlossplatz schaue. Außerdem darf ein obligatorischer Besuch im Theater nicht fehlen. Die Fragen stellte Frank Gundermann.