Jaron Siewert, Trainer der Füchse Berlin, kennt den HSC Coburg aus seinen Tagen bei TuSEM Essen. Doch ist das ein Vorteil?

"Die Spielanlage bei Coburg hat sich unter Alois Mraz schon ein bisschen verändert. Da kann man im Hinblick zu den letzten Jahren keine Blaupause machen. Außerdem sind sie mit den Neuzugängen auch anders, besser aufgestellt", sagt der erfahrene Übungsleiter.

Froh ist der Füchse-Trainer, dass sich die eigene Ausfallliste deutlich gelichtet hat. "Im Vergleich zur Vorbereitung ist mein Kader jetzt ziemlich voll und wir sind tatsächlich sehr breit aufgestellt. Das ist bei der diesjährigen Belastung auch sehr wichtig."

Trotz der Ausfälle beim Gegner und des aktuellen Tabellenstandes zeigt Siewert großen Respekt vor dem HSC: "Genau die jetzige Situation ist es, die sie brandgefährlich machen können. Zwar haben sie bisher alles verloren, was nicht hätte sein müssen. Und die Liga hat gezeigt, dass jedes Team an einem guten Tag das andere schlagen kann. Ich hoffe nicht, dass das Glück am Sonntag für Coburg zuschlägt. Dafür werden wir alles tun."

Die Situation hinsichtlich des Coronavirus sieht er ganz pragmatisch: "Wir dürfen einfach nicht in der alten Normalität schwelgen. Jetzt sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefragt. Wir können doch froh sein, spielen zu dürfen. Ich glaube, dass die Gesellschaft den Sport gerade jetzt als Ablenkung auch braucht." rbi