D ieser Artikel geht an der Lebenswirklichkeit der aktuellen Elterngeneration vorbei. Anstatt sich vergangene Verhältnisse zu wünschen, sollte man mehr daran arbeiten möglichen Problemen vorzubeugen.

Eine Kinderbetreuung muss nicht reine Aufbewahrung sein: Anzahl der Erzieherinnen, Wechsel der Bezugspersonen und sinnvolle Angebote für die Kinder liegen in der Verantwortung der Einrichtung.

In diesem Artikel werden starke Vorwürfe gegenüber Eltern erhoben, die ihre Kinder in eine Kinderkrippe geben. So werden soziale Auffälligkeiten, Schlaf- und Ernährungsstörungen und Ticks in einen Zusammenhang mit der frühkindlichen Betreuung gebracht. Und es wird mit folgender Aussage noch schlimmer: "Die bekommen dann Ibuprofen, damit sie funktionieren - wie bei Erwachsenen."

Ich bin empört über diese Unterstellungen. Die Betreuung eines Kindes in der Krippe muss doch nicht unweigerlich zu all den genannten Problemen und einer gestörten Eltern-Kind-Beziehung führen, sondern kann im Gegenteil einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Kindes leisten.

Norbert Seitz,

Bad Kissingen