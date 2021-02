Im Nachgang zum Artikel "Die Abschiebung droht weiter" (BR vom 23./24. Januar) hat sich die Gemeinde der Stadtmission Bayreuth zu Wort gemeldet. Sie bittet die zuständigen Behörden, in dem von der Abschiebung bedrohten Hussen Adem Eshetu keine Verfahrensnummer zu sehen, "sondern einen leidenden Menschen, der dringend unsere Hilfe braucht".

Nachfolgend die Stellungnahme der Stadtmissionsgemeinde im Wortlaut: "Mit großem Bedauern haben wir und unsere Unterstützer wahrgenommen, dass der Asylantrag von Hussen Adem Eshetu wieder abgelehnt wurde. Wir kennen Hussen schon sehr lange als einen regelmäßigen Besucher der Stadtmission und unserer Gottesdienste.

Freundlich und hilfsbereit

Er hat ein freundliches und hilfsbereites Wesen, allerdings ist ihm stark anzumerken, dass er leidet. Es fällt ihm schwer, über die verhängnisvollen Erlebnisse zu berichten, die ihn in unser Land geführt haben und er vertraut sich nur wenigen an. Er ist oft noch voller Angst und Verzweiflung. Für uns ist es bedrückend, wenn wir uns vorstellen, wie viel Leid ihm in seinem Heimatland zugefügt wurde. Es ist schwer für uns auszuhalten, dass er einmal voller Hoffnung nach Deutschland gekommen ist und inzwischen an uns verzweifelt.

Er wünschte sich Frieden für seine geplagte Seele und Sicherheit. Eine Sicherheit, die wir ihm ohne Probleme geben könnten. Aber wir tun es nicht.

Angst vor der Abschiebung

Deshalb muss er schon mehrere Jahre voller Angst vor Abschiebung und erneuter Traumatisierung in Deutschland dahinvegetieren. Er befindet sich auf einer emotionalen Achterbahnfahrt zwischen Hoffen und Bangen und schämt sich, weil er seinen Lebensunterhalt nicht selber verdienen darf, weil es ihm nicht erlaubt ist, eine Tätigkeit aufzunehmen.

Wir haben schon oft in den Nächten um ihn gebangt, mit ihm telefoniert, ihn besucht und gehofft, dass unsere Unterstützung ausreicht und er seinem Leben kein Ende setzt. Viele Stunden haben wir mit ihm gesprochen und ihn aufgebaut, wenn er vor Leid und Traurigkeit nur noch in einer Ecke sitzen konnte und vor sich hingestarrt hat.

Wir beten zu unserem Herrn Jesus Christus, dass er endlich Frieden in unserem Land finden kann. Wir sind sicher, dass wir als reiche und gesegnete Gesellschaft dazu beitragen können, dass er Heilung erfährt, dass wir ihm endlich Sicherheit geben und einen Broterwerb ermöglichen. Wir bitten aber auch die zuständigen Mitmenschen, die in den Institutionen über seinen Aufenthalt entscheiden, dass sie in ihm nicht nur eine Verfahrensnummer sehen, sondern einen leidenden Menschen, der dringend unsere Hilfe braucht." red