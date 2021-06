Große Freude herrschte bei den Nachwuchsturnerinnen des TV Coburg-Lützelbuch, weil das Turnen in der Halle wieder begonnen hat. "Wir sind wieder da..." war die freudige Botschaft der Turnerinnen, wenn auch pandemiebedingt nur die Hälfte antreten konnte. Das erste Training wurde gleich genutzt, um den nagelneuen Sprungtisch einzuweihen. Der Vorstand des TV Lützelbuch hatte für die Turnerinnen dieses Wettkampfgerät zum Preis von 4000 Euro im November 2020 gekauft - und danach musste die Turnhalle wegen Corona geschlossen werden, was niemand voraussehen konnte, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Jetzt endlich können die begeisterten Turnmädchen wieder ihrem Sport nachgehen und freuen sich auf die nächsten Trainings. Infos dazu gibt es bei Übungsleiter Hartmut Jahn, Telefon 0151/43112294. Foto: TV Coburg-Lützelbuch