Immer der Nase nach: Ein Diensthund spürte am Mittwochabend einen flüchtigen 23 Jahre alten Autofahrer in einem Waldstück auf. Der Mann stand unter Drogen und hatte keinen Führerschein.

Kurz vor 21 Uhr fuhr der 23-Jährige in eine Kontrollstelle der Polizei bei der Frankenbrücke. Kurz nachdem der Mann seinen Namen nannte, gab er plötzlich Gas und flüchtete in einem grünen Opel Corsa. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppte der Flüchtige das Fahrzeug, stieg aus und rannte in ein Waldstück am Ölberg.

Im Dickicht

Nun kam die Stunde von Diensthund "Boss", der mit seiner Spürnase die Witterung aufnahm. Nur wenig später konnte "Boss" den Flüchtigen in einem Dickicht stellen, und die Beamten nahmen den 23-Jährigen fest. Wie sich herausstellte, hatte der flüchtige Autofahrer zu Beginn nicht nur einen falschen Namen angegeben, sondern stand auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem hatte er keinen Führerschein mehr. Auf dieses Dokument wird er wohl nun noch länger warten müssen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. pol