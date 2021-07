Schwere Bissverletzungen am Kopf hat am Samstag ein fünfjähriges Kind erlitten, weil es unerwartet von einem Hund angegriffen worden war. Der Junge kam nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Mit seinem Fahrrad war der Bub im Bereich des Hundeplatzes am Wiesenweg unterwegs. Dem Sachstand nach griff der Minibullterrier laut Polizei überraschend an, riss das Kind vom Fahrrad und fügte ihm schwere Bissverletzungen am Kopf und im Gesicht zu. Eine Polizeihundeführerin der Operativen Ergänzungsdienste übernahm die Sachbearbeitung und sprach gegenüber der 30-jährigen Hundebesitzerin die Auflage aus, den Hund nur noch angeleint in der Öffentlichkeit führen zu dürfen. Neben einer Mitteilung an das Landratsamt erwartet die Kitzingerin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. pol