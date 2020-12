Digitaler Unterricht

In vielen Schulen im Landkreis ist der Internetzugang nicht dafür ausgelegt, dass Lehrer ihren Unterricht aus dem Klassenzimmer heraus streamen. Ein Beispiel: In der Mittelschule Bad Brückenau müssten dann ca. 350 Zugriffe gleichzeitig verarbeitet werden. Schon vor dem Beschluss, die Schulen zu schließen, führte das Fehlen eines Breitbandanschlusses im Gigabitbereich etwa an der Staatlichen Realschule Bad Brückenau von Tag zu Tag zu immer größeren Problemen im täglichen Unterricht. Außerdem liegt vielen Schulen kein professionelles Videokonferenzsystem vor.