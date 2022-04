Kann sich der Wald selbst erholen oder müssen die Besitzer neue Bäume pflanzen? Um diese Frage ging es beim zweiten Online-Vortrag aus der Reihe "Kahlfläche - und jetzt?" der Waldbesitzervereinigung (WBV) Kulmbach-Stadtsteinach. Aufgrund des starken Borkenkäferbefalls mussten in den vergangenen Jahren allein im Landkreis Kulmbach etwa 1500 Hektar Fichtenwald kahlgeschlagen werden. Nun stehen die Besitzer vor der großen Herausforderung der Wiederaufforstung. Doch es muss nicht immer schwierig sein. "Manchmal gehen einem die Augen auf, wenn man die Fläche gründlich begeht", sagte die Stadtsteinacher Revierförsterin Anja Mörtlbauer. Denn manchmal liege der neue Wald schon in den Startlöchern.

Mörtlbauer zufolge macht es Sinn, bei der Suche nach jungen Bäumchen den zuständigen Revierförster zur Hilfe zu holen. Oft sei es nicht einfach, einen kleinen Ahorn von einer kleinen Haselnuss zu unterscheiden. Junge Tannensämlinge würden als kleine grüne Sternchen am Boden kaum auffallen.

Wenn bereits junge Bäumchen vorhanden sind, nennt man das Naturverjüngung. Ist diese auch noch zukunftsfähig, gemischt und standortgerecht, dann bekommen Waldbesitzer dafür eine Förderung vom Staat von bis zu 1200 Euro pro Hektar.

Um die vorhandenen Bäumchen vor gefräßigen Wildtieren wie Rehen oder Hasen zu schützen, können sie die Naturverjüngung einzäunen, was unter bestimmten Voraussetzungen auch gefördert wird. Einen Zaun können sie auch um Samenbäume bauen. Das sind Altbäume, die Samen tragen können. Um sie herum entstehen dann Wildlingsbeete mit vielen kleinen Sämlingen. Ist noch keine Naturverjüngung auf der Kahlfläche zu sehen, müsse man überlegen, ob sie noch kommen könnte, so WBV-Vorsitzende Carmen Hombach. Falls der Waldboden nicht stark mit anderen Pflanzen bewachsen ist und Samenbäume in der Nähe sind, könne man in Absprache mit dem Förster noch ein paar Jahre warten. Ist Konkurrenzvegetation am Boden vorhanden, macht es unter Umständen Sinn, einen Vorwald zu pflanzen.

Birke, Pappel, Lärche oder Kiefer wachsen gut im Licht und bieten nachfolgenden Waldbäumen Sonnen-, Frost- und Windschutz. "Nach fünf bis acht Jahren kann man darunter eine richtige Kultur anlegen", so Hombach. Auf keinen Fall warten dürfe man, wenn sich am Boden die schnell wachsende Brombeere breitmacht. "Wo bereits Brombeerwüsten entstanden sind, wird so schnell keine Naturverjüngung mehr kommen", so Hombach. Hier müsse man gleich handeln, zur Not Gassen in die Brombeeren schneiden und junge Bäumchen pflanzen.

Was wahrscheinlich am häufigsten der Fall ist: Naturverjüngung ist zwar da, reicht aber nicht aus, um einen neuen, klimastabilen Wald zu begründen. "Die Fichte kommt manchmal wie die Haare auf dem Hund", bestätigte WBV-Vorsitzende Hombach. Seien die Bäumchen gesund und vital, sei es dennoch schade, sie zu entfernen. Man könne in einem solchen Bestand Lücken schaffen für eine Ergänzungspflanzung. Zur Risikostreuung für das noch ungewisse Klima der Zukunft empfehlen Forstleute, mindestens vier bis fünf Baumarten auf die Fläche zu bringen. Beispielsweise könne man Eiche als Hauptbaumart mit einer schattenspendenden Nebenbaumart wie Hainbuche oder Linde kombinieren, so Hombach.

Schon die Auswahl ist wichtig

In der Regel beziehen Waldbesitzer die jungen Bäumchen via WBV-Sammelbestellung aus verschiedenen Baumschulen. Worauf es schon bei der Auswahl der jungen Bäumchen ankommt, erklärte Mitarbeiter Jerrit Biewald: "So klein wie möglich, so groß wie nötig." Denn kleine Bäumchen wüchsen besser an als große. Letztere allerdings hätten einen Vorteil, wenn sich die Konkurrenzvegetation bereits am Waldboden ausgebreitet habe. Beim Pflanzen selbst solle man sorgfältig vorgehen, um die Wurzel des Bäumchens nicht zu verbiegen. Denn Knicke und Quetschungen führen dazu, dass der Baum sein arttypisches Wurzelwerk nicht ausbilden könne und viel leichter von einem Sturm zu entwurzeln sei.

WBV-Vorsitzende Hombach fügte hinzu: "Durch die Pflanzung legen wir heute die Grundlage für die nächsten 100 Jahre. Hier dürfen wir nicht sparen und nicht hudeln."