"Handballerisch ausbaufähig, aber irrsinnig spannend." Mit diesen Worten beschrieb ein aufmerksamer Zuschauer des Livestreams die packenden 60 Minuten Landesliga-Handball zwischen dem MTV Stadeln und Aufsteiger HSG Rödental/Neustadt, die mit einem gerechten Unentschieden ihr Ende fanden.

Landesliga Männer

MTV Stadeln - HSG Röd./Nec. 30:30 (15:15)

Das sah auch HSG-Kreisläufer Fabian Brungs so: "Heute ging es ganz schön hin und her. Beide Mannschaften hatten während der Spielzeit die Möglichkeit, sich etwas abzusetzen. Wir haben gerade in der Defensive nicht unsere beste Leistung gezeigt und auch im Angriff haben wir viele Chancen liegengelassen. Dennoch können wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben tolle Moral gezeigt und auch als wir am Ende mit dem Rücken zur Wand standen, nie aufgesteckt und unbeirrt unseren Stiefel gespielt." HSG Rödental/Neustadt: Fleischmann, de Rooij - Anthofer (5), Fladt, Metz (3/1), Weitz (7/4), Schlücke (1), Bernecker (1), Göpfert (1), Kirchner (3), Korn (2), Oehrl (3), Brungs (4). metz