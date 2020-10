Wenn am Tag der deutschen Einheit am Samstag um 17.30 Uhr in der Franz-Goebel-Halle die Landesliga-Partie zwischen der HSG Rödental/Neustadt und den Gästen des SV Michelfeld angepfiffen wird, startet eine Handballsaison, wie sie ungewisser nicht sein könnte.

Landesliga, Männer

HSG Rödental/Neustadt - SV Michelfeld

Die vergangenen Wochen und Monate waren für Verantwortliche und Spielende eine große Herausforderung. In der Handballwelt wird aktuell stark über Für und Wider eines Saisonbeginns im Oktober diskutiert. "Aus organisatorischer und sportlicher Sicht haben wir alles, was uns möglich war, getan, um für einen Saisonstart gewappnet zu sein. Die Auflagen und Bestimmungen des Hygienekonzeptes haben wir für das erste Heimspiel umgesetzt. Eine neue und vor allem ungewohnte Situation wird es für alle Beteiligten dennoch sein. Einlass ist 30 Minuten vor Spielbeginn", berichtet Claas de Rooij aus der Abteilungsleitung.

"Als die Saison abgebrochen wurde, rangierten wir ungeschlagen und mit acht Punkten Vorsprung auf Platz 1 der Bezirksoberliga. Mit einem Sieg aus den verbleibenden fünf Spielen hätten wir die Meisterschaft perfekt machen können und wir denken, dass wir uns den Aufstieg in der vergangenen Saison auch verdient haben." So optimistisch blicken die Kapitäne Oehrl/Göpfert auf die vergangene Saison zurück.

"Wir haben die Herausforderung durch die Einschränkungen angenommen und Training für Training versucht, uns ordentlich auf die neue Saison vorbereiten", bewertet das Trainer-Duo Greiner/Schuhmann die vergangenen Wochen und Monate. Ein weiterer positiver Aspekt ist der, dass der Kader komplett zusammengeblieben ist und durch die Rückkehr von Tarek Legat noch einmal an Flexibilität gewinnen konnte. Für das erste Heimspiel sind unter Auflagen und Einhaltung der Hygiene-Vorschriften 100 Zuschauer zum Spiel zugelassen. Die Plätze wurden zunächst unter Familien und Freunden der Aktiven sowie den Sponsoren, Mitgliedern und treuen Unterstützern des Vereines vergeben.

Einige wenige Tickets sind aktuell verfügbar. Der Verein will am Samstag einen aktuellen Stand über die Social-Media-Kanäle bekanntgeben. Über diesen Weg kann sich jeder anmelden, so weit Plätze noch verfügbar sind. HSG Rödental/Neustadt (Aufgebot): Weitz, Kirchner, Jäckel, De Rooij, Fleischmann, Legat, Metz, Bernecker, Anthofer, Schlücke, Schramm, Oehrl, Brungs, Krauß, Carl, Korn, Göpfert. - Trainer: Niels Greiner/Christoph Schuhmann. dm

Landesliga, Frauen

HSG Mainfranken - SG Kunstadt/Weidhausen

Die Landesliga-Damen der SG Kunstadt/Weidhausen starten nicht nur mit einem neuen Trainer und frischen Kräften in die neue Serie, sondern auch mit jeder Menge Selbstvertrauen am Samstag um 17.30 Uhr bei der HSG Mainfranken. Hoffnung setzt man im Fanlager der SG vor allem auf den neuen Trainer Markus Büschel, der es nach seinem Amtseintritt im Juni sehr schnell geschafft hat, der Mannschaft neues Leben einzuhauchen. "Ich bin mit der Vorbereitung sehr zufrieden, weil die Mannschaft von Anfang an hervorragend mitgezogen hat und durch die gute Trainingsbeteiligung den Grundstock für eine gute Saison gelegt hat", lobt der Neue an der Seitenlinie seinen neu zusammengesetzten Kader.

Grund zum Optimismus bietet dabei die Rückkehr von Elena Kerling an ihre alte Wirkungsstätte. In den letzten Jahren sammelte die Spielmacherin reichlich Erfahrung bei HaSpo Bayreuth in der Dritten Liga und Bayernliga, die vor allem das Offensivspiel der SG spürbar beleben soll.

Allerdings hat die SG mit Marion Held (Babypause), Torfrau Kristin Fritz (Auszeit) und Vanessa Staudt sowie Steffi Kübrich, die beide zum TV Hallstadt gewechselt haben, auch echte personelle Verluste zu stemmen. Neben Elena Kerling sorgt hier neben Neuzugang Sophie Braun auch die Weiterentwicklung der jungen Spielerinnen wie Franziska Röschlein, Nora Glaß und Isabelle Redinger für Optimismus. mts