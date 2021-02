Nach der Weltmeisterschaft ist vor der 1. Bundesliga. Am Samstag startet der HSC 2000 Coburg ins Restprogramm der deutschen Eliteliga. Dann sind die "Gelb-Schwarzen" zu Gast beim TVB Stuttgart - ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Vorbereitungsphase verlief alles andere als ideal, denn zwei Corona-Fälle im Kader störten den Trainingsbetrieb enorm. Der tschechische Kreisläufer Stephan Zeman infizierte sich bereits kurz vor der Weltmeisterschaft, als er mit dem Nationalteam unterwegs war. Er musste ebenso in Quarantäne wie sein HSC-Kreisläufer-Partner Justin Kurch. Das hatte zur Folge, dass das Team von Trainer Alois Mraz zuletzt kein Mannschaftstraining absolvierte und sich nur in Kleingruppen fit hielt. Nun ist die Quarantäne-Zeit für die mehrfach getesteten HSC-Spieler vorbei. Bereits am heutigen Abend kommt es in der HUK-Arena zu einem Testspiel gegen den Zweitligisten ThSV Eisenach - natürlich ohne Zuschauer. Für die Trainer wird wichtig sein, ihre Mannschaft erstmals wieder unter Wettkampf-Bedingungen gemeinsam auf der Platte zu haben, schließlich bleibt kaum Zeit bis zum Ernstfall am Samstagabend um 20.30 Uhr. oph