Nach dem erfolgreichen Saisonstart am Wochenende gegen den Aufsteiger TSV Haunstetten fährt die zweite Mannschaft des HSC Coburg am Samstag zum ersten Bayernliga-Auswärtsspiel nach Landshut.

Bayernliga, Männer

TSV Landshut - HSC 2000 Coburg II

Durch den souveränen Sieg im ersten Spiel der neuen Saison, das man mit 17 Toren gewann, starten die Jungs von Trainer Ronny Göhl mit jeder Menge Selbstvertrauen in die nächste Herausforderung.

Für die Landshuter ist es das erste Pflichtspiel unter ihrem neuen Trainer Bernhard Karg und somit in gewisser Weise auch ein Schuss ins Ungewisse in dieser sehr speziellen Situation.

Dennoch sind die Coburger trotz des deutlichen Erfolgs im ersten Heimspiel gewarnt, denn in der vergangenen Saison standen die Landshuter zum Zeitpunkt des Abbruchs auf dem dritten Tabellenplatz und hatten die Coburger verdient mit 33:27 geschlagen. Auch die Heimstärke der Landshuter war im vergangenen Jahr beeindruckend.

Göhl sieht dem Spiel mit Euphorie entgegen, bremst aber gleichzeitig: "Wir freuen uns auf dieses Spiel, das für uns ein erster richtiger Gradmesser wird. Wir wollen natürlich an unser starkes Spiel gegen Haunstetten anknüpfen, wissen aber, dass es bei einem der Ligafavoriten deutlich schwerer wird." Viel wird natürlich wieder auf die Torhüter ankommen. Fabian Apfel präsentierte sich zuletzt in toller Form. Demnach kann man sich am Samstag um 20 Uhr auf eine spannende Partie im Sportzentrum West in Landshut freuen, aus der die Erstliga-Reserve des HSC auf jeden Fall als Sieger hervorgehen will. plö