Die Personalsorgen beim Handball-Erstligisten HSC 2000 Coburg werden größer. Einen Tag vor dem schweren Spiel bei der HSG Wetzlar bangt das noch punktlose Tabellenschlusslicht um seine beiden Rückraumspieler Andreas Schröder und Drasko Nenadic. Der Kapitän hat sich am Wochenende beim Training an der Wade verletzt. Neuzugang Nenadic, der bisher einiges schuldig blieb und seinen Vorschusslorbeeren nicht gerecht wurde, zog sich ebenfalls während einer Übungseinheit eine Blessur am linken Sprunggelenk zu. Ob die beiden Aufbauspieler morgen auflaufen können, ist nach den Worten von Geschäftsführer Jan Gorr noch völlig offen: "Für Wetzlar könnte es für beide sehr knapp werden, aber spätestens am Sonntag sollten Andy und Drasko wieder mit von der Partie sein", hofft der Ex-Trainer.

Mit Jakob Knauer (Schulteroperation) fehlt ohnehin bereits ein Rückraumspieler länger, Torwart Jan Kuhlanek hat nach überstandener Wadenverletzung dagegen "Grünes Licht" für die morgige Partie in Wetzlar gegeben.

Am Sonntag bestreiten die "Gelb-Schwarzen" ihr zweites Geisterspiel in der HUK-Arena. Gegen die ebenfalls schlecht in die Saison gestarteten Mindener (16./3 Punkte) soll der erste Heimsieg gelingen. Anwurf im so gut wie leeren Coburger Sporttempel ist um 16 Uhr. Der Fernsehsender Sky überträgt das Spiel live. oph