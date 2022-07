Zur Erhöhung der Impfbereitschaft in der Bevölkerung plant das Bayerische Staatsministerium von Montag, 18., bis Sonntag, 24. Juli, eine landesweite Aktionswoche gemeinsam mit der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI). In der 6. Bayerischen Impfwoche liegt der Fokus beim Thema "Impfung gegen Humane Papillomviren (HP-Viren; HPV)"; damit sollen Eltern und Jugendliche vorrangig angesprochen werden, denn eine Impfung als zuverlässiger Schutz wird für Mädchen und Jungen zwischen neun und 14 Jahren empfohlen.

Die Auftaktveranstaltung der Impfwoche findet am Montag in München statt. Staatsminister Klaus Holetschek eröffnet an einem Informationsstand die Aktionswoche offiziell. Begleitet wird die Woche von einer Online-Informationskampagne und der zentralen Webseite schutzimpfung-jetzt.de.

Dort erfahren Eltern und Jugendliche alles Wissenswerte rund um die HPV-Impfung und finden Hinweise auf regionale Veranstaltungen. Die HPV-Impfung ist eine Präventionsmaßnahme für Mädchen und Jungen, die sicher und wirksam gegen verschiedene durch HPV hervorgerufene Krebserkrankungen schützt und deren Impfquote dringend erhöht werden muss.

Humane Papillomviren (HPV) zählen zu den häufigsten sexuell übertragbaren Erregern. 85 bis 90 Prozent aller Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit verschiedenen Humanen Papillomviren-Typen. Bleibt eine HPV-Infektion bestehen, kann sich im Laufe der Zeit Krebs entwickeln, vor allem am Gebärmutterhals, aber auch an verschiedenen anderen exponierten Stellen. HP-Viren verursachen jährlich etwa 1600 Krebserkrankungen bei Männern und mehr als 6000 Krebserkrankungen bei Frauen. Hohe HPV-Impfquoten führen andererseits zu einem deutlichen Rückgang an Krebserkrankungen, die durch diese Viren ausgelöst werden.

Jedoch wird diese Präventionsmaßnahme bislang ungenügend wahrgenommen. Die Impfung schützt wirksam vor den gefährlichsten HPV-Typen und senkt damit das Risiko für diese Krebserkrankungen. In anderen europäischen Ländern wie Italien, Österreich oder der Schweiz, aber auch in Australien wird die HPV-Impfung für Jungen und Mädchen bereits seit längerem empfohlen. Untersuchungen aus Großbritannien, Dänemark oder Australien zeigen, dass die Anzahl an neuen HPV-Infektionen und HPV-bedingten Gewebeveränderungen im Genitalbereich durch die Impfung gesenkt werden konnte. Die HPV-Impfung kann zum Beispiel von einem Arzt oder einer Ärztin der Kinder- und Jugendmedizin, der Allgemein- oder Inneren Medizin oder von einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin durchgeführt werden.

Das Gesundheitsamt Bad Kissingen führt zwar selbst keine Impfungen durch, bietet aber eine ganzjährige Impfberatung nach Terminvereinbarung an. Weiterhin kann man in der Bayerischen Impfwoche unter Tel.: 0971/ 801 81 00 einen zeitnahen Termin vereinbaren. Weitere Infos unter impfen-info.de; rki.de/impfen und stiko.de red