Hotelgast plünderte Zimmer

Ein besonders dreister Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag und Montag in einer Hammelburger Pension. Ein bislang unbekannter Mann buchte sich telefonisch ein Zimmer und vereinbarte aufgrund seiner späten Anreise eine Schlüsselübergabe in einem Übergabefach. Nachdem der Gast am nächsten Morgen nicht zum Frühstück erschien, schaute die Pensionsinhaberin nach diesem. Hierbei stellte sie fest, dass aus dem gebuchten Zimmer sowie aus einem weiteren Zimmer die Fernseher und noch diverse andere Gegenstände entwendet wurden. Von dem Täter fehlte jedoch jede Spur. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 500 Euro. Nachdem es in vergangener Zeit vermehrt zu ähnlich gelagerten Fällen im Landkreis und Umgebung kam, möchte die Polizeiinspektion Hammelburg Hotel- und Pensionsinhaber gegenüber solcher Anfragen sensibilisieren und bittet darum, Vorsicht walten zu lassen, heißt es im Polizeibericht weiter. pol