Hormonsystem und Wohlgefühl hängen eng zusammen

Der Höchstadter Engelgarten wird während der Ferienzeit zur Sportoase. "Höchstadt goes fit im Engelgarten" ist das Motto. Das Angebot ist vielfältig. In kurzen Interviews stellen uns einige Kursleiter ihre Sporteinheit vor. Das jeweilige Tagesprogramm finden Sie auf unserer Service-Seite (Seite 8). Heute erläutert Martina Wolf "Übungen für das Hormon- und Drüsensystem". Der Kurs startet am heutigen Freitag um 10 Uhr und dauert 45 Minuten.

Was kann man sich unter "Übungen für das Hormon- und Drüsensystem" vorstellen?

Martina Wolf:

Es sind ganz einfache Übungen, die jeder auch mal so zwischendurch machen kann. Diese Übungen kombiniere ich gerne mit der Kraft von Pflanzen. Pflanzen haben auch ein Hormonsystem, um sich selbst entsprechend zu versorgen und gesund zu halten. Dieses wirkt so gut auf uns Menschen, dass wir uns damit zusätzlich unterstützen können .

Können Sie eine Übung aus dem Kurs ein bisschen genauer beschreiben?

Es gibt eine Übung, die ich besonders mag, weil man sich danach so richtig wach und vital fühlt. Wir klopfen. Wir klopfen unseren Körper nach und nach ab. Dadurch können wir eine gute Durchblutung unterstützen.

Bei einer guten Durchblutung werden auch unsere Organe gut versorgt, die sich um unsere Hormone kümmern. Auch hier kommen wieder die Pflanzen mit ins Spiel.

Gibt es Beschwerden, bei denen Sie die Teilnahme besonders empfehlen?

Diese Übungen sind für jedermann geeignet. Es geht nicht darum, Krankheiten zu kurieren, sondern darum, sich bewusst zu werden, was jeder ganz einfach tun kann, um sein Hormon- und Drüsensystem zu unterstützen.

Unser heutiger Lebenswandel, der "moderne" Lebensstil ist oft verbunden mit viel sitzen, zu süßem Essen, Elektrosmog, Umweltbelastungen etc. Dass all das nicht gut für unser Wohlbefinden ist, ist kein Geheimnis. Das Hormon- und Drüsensystem unseres Körpers hängt sehr eng mit unserem Wohlbefinden zusammen, deshalb sollte man dies nicht außer Acht lassen, wenn man sich wohlfühlen möchte.

Wie kommen Sie dazu, eine solche Übungsstunde anzubieten?

Heutzutage haben wir Menschen ganz viel Stress. Es ist eine schnelllebige Zeit und man vergisst darüber gerne mal, auf sich zu achten. Viele Menschen rennen in den Burnout und sind so gestresst, dass sie die ersten Anzeichen gar nicht bemerken.

Hier möchte ich aktiv unterstützen. Seit einiger Zeit biete ich Wohlfühlabende an, die darauf abzielen, den Stress einfach mal runter zu fahren. Sich selbst und die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und sich etwas Gutes tun, denn das kommt meist viel zu kurz.

Die Übungen für das Hormon- und Drüsensystem sind ein Teil dieses Wohlfühlkonzepts. Die Fragen stellte Waltraud Enkert.