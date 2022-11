Auch in diesem Jahr gab es Edelmetall für Spitzenhonige aus der Region. Neun Imker und Imkerinnen aus dem Landkreis Bad Kissingen haben an der Honigprämierung des Landesverbands Bayerischer Imker mit sehr großem Erfolg teilgenommen. Im Rahmen des 8. Bayerischen Honigfestes in Triesdorf (Landkreis Ansbach) konnten sie stolz ihre Medaillen und Urkunden aus der Hand der Bayerischen Honigkönigin Victoria Seeburger entgegennehmen.

Bei der Prämierung wurden Sauberkeit, Konsistenz, Geschmack, Aussehen und Wassergehalt des Honigs, die Invertaseaktivität, sowie die Art der Verpackung und Darbietung nach den Richtlinien des Deutschen Imkerbundes bewertet.

Medaillen erhalten

Alle achtzehn eingereichten Honiglose kamen in die Medaillenränge. Die beste Auszeichnung, eine Goldmedaille 1a, errangen Horst Zier (IV Euerdorf) und Manfred Knieß (IV Maßbach), weitere Goldmedaillen gingen an Ramona Schäfer (IV Thulbatal) sowie Martin Holzinger (IV Hammelburg). Silbermedaillen erhielten Kurt Siebenlist (IV Hammelburg), Stefan Hückmann und Marline Faulhaber (beide IV Münnerstadt) sowie Agnieszka Brand und Jochen Huppmann (beide IV Euerdorf). Um ihren ausgezeichneten Honig für Ihre Kunden entsprechend kenntlich zu machen, erhielten die Imker Zusatzetiketten mit dem Wortlaut "prämierte Spitzenqualität".

Jochen Huppmann, der erst kürzlich zum neuen Vorsitzenden des Kreisverbandes der Imker Bad Kissingen gewählt worden war, freute sich über die sehr guten Ergebnisse: "Dass alle neun teilnehmenden Imker aus dem Landkreis ausgezeichnet wurden, ist ein Beleg für die hohe Qualität unseres regionalen Honigs und für die gute fachliche Ausbildung."

Bayernweit wurden in diesem Jahr 256 Honige eingesandt und bewertet. Das nächste Honigfest findet 2023 in Krumbach/Schwaben statt. red