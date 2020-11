Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag auf Sonntag eine Holzlatte aus einer Garage in der Altweiherstraße in Ebermannstadt herausgerissen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen oder die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ebermannstadt unter Telefon 09194/7388-0 zu melden.