Anfang April fällte das Grünflächenamt der Stadt beim Herzogsweg unterhalb der Brandensteinsebene einige Bäume. "Einiges Holz lassen wir liegen, damit das als Lebensraum dienen kann", erklärt Stadtförster Stephan Just. "Holzraupen" haben sich schon angesiedelt. In den vergangenen Wochen haben findige Passanten aus Stammstücken und Ästen diese "Raupen" angefertigt: Äste dienen als Fühler, Bucheckern markieren die Rückenlinie. Rechts und links von den "Tierchen" wurden Äste in den Boden geschlagen. So rollen sie nicht den Wiesenhang hinunter oder auf den Weg. "Schön zu sehen, was entstehen kann", meint Just. cw/Foto: C. Winter