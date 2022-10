Am Samstag, 5. November, findet um 19 Uhr das nächste Konzert im Rahmen des Hochschulpodiums statt. Darauf weisen die Veranstalter in einer Presseinformation hin. Im Kuppelsaal des Dorint Resort & Spa Bad Brückenau ist das Frozen Wood Quintett von der Hochschule für Musik Nürnberg zu Gast.

Es besteht aus Emma Pezolt (Flöte), Maria Kaltenbrunner (Oboe), Teresa Braun (Klarinette), François Rodewald (Fagott) und Nalin Wongpiromsarn (Horn).

Das Ensemble präsentiert ein rein französisches Programm, welches als Reise durch die Jahrhunderte angelegt ist: In chronologischer Reihenfolge begeben sich die fünf Musiker auf eine Erkundungstour durch die Musikliteratur für Holzbläserquintette.

Eröffnet wird das Konzert laut Mitteilung mit dem Quintett Nr. 3 in c-Moll von François René Gebauer. Der Sohn eines deutschen Militärmusikers wirkte zunächst als Fagottist bei der "Musique de la garde nationale de Paris", bevor er zum Solo-Fagottisten im Orchester der "Grande Opera" avancierte. 1795 wurde er zum Professor für Fagott an das "Conservatoire de Paris" berufen. Als Komponist spezialisierte er sich auf Kammermusik für Holzbläser.

Mit der Großen Oper und dem Konservatorium der französischen Hauptstadt war auch die Karriere des hervorragenden Flötisten Claude Paul Taffanel verknüpft. Er wird als Vater der neuzeitlichen französischen Flötenspiel-Schule angesehen. Um das Blasinstrumentenspiel zu fördern, gründete er 1879 die "Sociéte des Instruments à Vent", mit der er viele neue Kompositionen anregte. Er selbst komponierte vor allem Werke für Flöte und Klavier, aber sein spätromantisches Quintett g-Moll von 1876 findet man zuweilen auch heute noch auf den Konzertprogrammen.

Das Finale besorgt das Quintett Nr. 1 von Jean Françaix. Das 1948 komponierte Stück ist inzwischen ein Klassiker des Bläserquintett-Repertoires und ein überaus dankbares Stück für den Zuhörer. In seiner Entstehungszeit galt es freilich als kaum spielbar! Schließlich wagte sich das Bläserquintett des Pariser Nationalorchesters doch an die Noten und brachte das Werk 1954 in Paris zur Uraufführung.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red