In der Rehaklinik Am Kurpark feierte am 28. Januar der Kaufmännische Leiter Holger Metz sein 25-jähriges Jubiläum im Gesundheitswesen. Die Glückwünsche übermittelt aus Stuttgart Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-Württemberg, teilt die Rehaklinik in einer Pressemeldung mit.

Die aktuelle Lage zur Corona-Pandemie verhindert eine Ehrung im gewohnten Rahmen.

Constanze Schaal, Geschäftsführerin der Reha-Zentren Baden-Württemberg, gratuliert Holger Metz zu 25 Berufsjahren im Gesundheitswesen, davon knapp 24 Jahre in der Rehaklinik Am Kurpark. "Diese lange Zeit zeigt die Verbundenheit des Mitarbeiters zu ,seiner' Rehaklinik in Bad Kissingen. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit bilden erfahrene und kompetente Mitarbeiter die Säule eines Unternehmens. So danke ich Ihnen herzlich für Ihren Einsatz und Ihr Engagement", so Constanze Schaal.

1998 zur Rehaklinik Am Kurpark

Nach seinem Studium zum Diplom-Betriebswirt (FH) an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt begann Holger Metz seine berufliche Laufbahn als Verwaltungsangestellter im Universitätsklinikum Würzburg, bevor er im Mai 1998 an die Rehaklinik Am Kurpark wechselte, wo er im Juli zum Stellvertretenden Verwaltungsleiter ernannt wurde.

Im August 2002 wurde er zum Verwaltungsleiter der Bad Kissinger Fachklinik für Onkologie/Hämatologie und Orthopädie berufen und bildet seit dem Jahr 2011 in der Funktion als Kaufmännischer Leiter zusammen mit dem Chefarzt die Duale Klinikleitung.

Seine Aufgaben in der betriebswirtschaftlichen Verantwortung einer Klinik für 183 Patientinnen und Patienten sowie rund 110 Beschäftigte seien ein herausfordernder Entwicklungsprozess, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

"Das Interessante an der Tätigkeit ist die permanente Abwechslung und die Entwicklung der Klinik und ihrer Mitarbeiter zu begleiten. Oder, um Henry Ford zu zitieren: Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg", sagt Holger Metz über seinen Aufgabenbereich. red