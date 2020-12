Auch die Stadt hat gestern neue Corona-Regeln bekannt gegeben. Diese Regeln seien weitgehend identisch mit denen des Landkreises, damit keine Unsicherheit aufkomme. Stadt und Land haben beide den Inzidenzwert von 300 überschritten. Eine Verschärfung zum bereits geltenden Lockdown findet sich beim Sport und Spazieren draußen. Das sind die Regeln im Einzelnen.

Wohnung verlassen

Nur noch aus triftigem Grund erlaubt. Die triftigen Gründe sind die bereits von der Staatsregierung festgelegten (u.A. Einkaufen, Arbeit, Arztbesuche, Versorgung von Tieren, Gassi gehen). Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr gilt die Ausgangssperre. Hier gelten noch weniger Ausnahmen als bei den Ausgangsbeschränkungen tagsüber (zum Beispiel medizinische Notfälle, Arbeit oder Begleitung Sterbender).

Aufenthalt in der Stadt

Menschen, die nicht aus Coburg (gilt analog auch für den Landkreis) kommen, also ihren Wohnsitz außerhalb haben, dürfen sich nicht in der Stadt aufhalten, wenn sie keinen triftigen Grund haben. Das heißt: Niemand darf einen Spaziergang über den Marktplatz machen, wenn er seinen Wohnsitz nicht in der Stadt hat.

Sport und Spazieren

Hier verschärft sich die Regel auch tagsüber. Beides ist an der frischen Luft noch gestattet, aber nur noch mit ANGEHÖRIGEN DES EIGENEN HAUSSTANDES.

Besuche zu Hause

Sind erlaubt, von Mitgliedern EINES anderen Hausstandes und maximal mit insgesamt fünf Erwachsenen. Zu Hause kann ich auch Besuch von außerhalb Coburgs empfangen, wenn ich die Obergrenzen beachte. Ein Spaziergang mit dem Besucher ist dann aber auch tagsüber nicht gestattet. Und die Ausgangssperre ab 21 Uhr abends gilt dann auch für den Besuch - wenn er nicht um 21 Uhr wieder bei sich zu Hause sein kann, darf er die besuchte Wohnung bis 5 Uhr morgens nicht verlassen.

Behördengänge

Nur erlaubt, wenn persönliches Erscheinen zwingend erforderlich ist. Die Ämter der Stadt bleiben hierfür offen, Behördengänge können nur nach Terminvereinbarung stattfinden. Kontakt: Tel: 03561/89-0 oder www.coburg.de/online-terminvergabe.

Versammlungen

In geschlossenen Räumen verboten. Unter freiem Himmel nur mit einem Mindestabstand von 2 Metern und mit höchstens 25 Personen und für maximal 60 Minuten. Maske ist Pflicht!

Gottesdienste

Im Freien mit maximal 75, in Gebäuden mit maximal 50 Teilnehmern erlaubt. Und: Die Maske muss immer korrekt sitzen. Blasinstrumente sind also verboten, auch Chöre sind nicht erlaubt.

Markt

Die Händler dürfen wieder ihr gewohntes Sortiment anbieten, soweit das Angebot hauptsächlich aus Lebensmitteln besteht. Pflanzen und Gestecke gehen also auch wieder. Aber: Reine "Non-Food"-Angebote sind untersagt.

Dauer

Diese neuen Regeln gelten bis einschließlich 10. Januar 2021. Die bereits bekannten Lockerungen über Weihnachten, also vom 24. bis 26.12. , gelten weiterhin. red