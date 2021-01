Wer seine in die Jahre gekommene Heizung erneuert, kann auch 2021 hohe Zuschüsse erhalten. Eigenheimbesitzer bekommen als Austauschprämie für eine alte Ölheizung, die zum Beispiel durch eine Biomasse- oder Wärmepumpenanlage ersetzt wird, den Höchstsatz von 45 Prozent. Einzelheiten zu den maßgeblichen Programmen können bei der kostenlosen Energieberatung am Dienstag, 12. Januar, in Erfahrung gebracht werden.

Die Heizung im Keller tut schon seit einigen Jahren ihren Dienst? Dann verbraucht die Anlage sehr wahrscheinlich unnötig viel Energie. Das verursacht hohe CO 2 -Emissionen, und der Hausbesitzer gibt mehr Geld fürs Heizen aus als eigentlich nötig.

Abhilfe schafft der Einbau einer energieeffizienteren Heiztechnologie. Breit ist hierbei die Palette an Heizungsanlagen auf der Basis erneuerbarer Energien: von Wärmepumpenanlagen über Scheitholz-, Hackschnitzel- oder Pelletkesseln bis hin zu Solarkollektoranlagen und Gas-Hybridheizung. Hohe Zuschüsse senken die Kosten deutlich. Sie versorgen die Immobilie zuverlässig und kostengünstig mit Wärme und Warmwasser - und punkten gleichzeitig im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz.

Die nächste Energieberatung findet am Dienstag, 12. Januar, von 12 bis 17 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Zum vereinbarten Zeitpunkt meldet sich dann der Energieberater. Nähere Einzelheiten sowie ein Termin zur Bürgerberatung sind erhältlich im Umweltzentrum des Landratsamts unter Telefon 09571/18250. Weitere Informationen unter www.lichtenfelser-sonnentage.de. red