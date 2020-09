Der neu gewählte Erste Vorsitzende des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Mannsgereuther Gruppe, Jochen Stumpf, teilte den Verbandsräten in der jüngsten Sitzung in der ehemaligen Grundschule Schneckenlohe mit, dass seine Amtsperiode gleich ereignisreich losgegangen ist. Zwei Schieber mussten "Am Kümmelberg" in Mannsgereuth ausgetauscht werden sowie sechs defekte Hausschieber in Beikheim. Beim Anwesen Hempfling in Beikheim gab es einen Längsriss in der Hauptleitung und einen Rohrbruch am Ortsausgang Beikheim in Richtung Leutendorf. Weiterhin gab es in der Weinbergstraße einen Schaden auf Privatgrund.

Dem Zweckverband sind hierbei erhebliche Kosten entstanden, die es zu stemmen gilt. Es wurde angesprochen, dass schon zahlreiche Hausschieber ausgewechselt wurden, es könnten aber in nächster Zeit wegen des Alters der Leitung von über 50 Jahren weitere unabsehbare Schäden auftreten. Eine Zustandserhebung vom Netz sollte in Erwägung gezogen werden, da die Haltbarkeit eines Schiebers sich auf ca. 35 Jahre beläuft.

Weitere Kosten in Höhe von über 40 000 Euro kommen durch die Erweiterung des Baugebietes "Roter Hügel" in Beikheim auf den Zweckverband zu. Die Herstellungsbeiträge sollen noch in diesem Jahr erstellt werden. Weiterhin berichtete er von einem Gespräch mit der FWO, bei dem er sich als neuer Vorsitzender vorstellte.

Liefervertrag mit Mitwitz

Jens Blinzler fragte an, ob es stimme, dass das vom Zweckverband gelieferte Wasser nach Leutendorf nur an den Endverbraucher verkauft wird. Dem widersprach Vorsitzender Stumpf. Es bestehe ein Wasserlieferungsvertrag mit dem Markt Mitwitz für den Ortsteil Leutendorf. Für die gelieferte Menge an den Markt Mitwitz gibt es einen Übergabeschacht mit Zähler, von dem die entsprechenden Daten täglich abgelesen werden.

Vorsitzender Stumpf wies auf die Meldepflicht, z.B. beim Ausbau von Dachgeschossen, Wohnungserweiterung, usw. hin. Hier entstehen Herstellungsbeiträge, die dann veranschlagt werden müssen.

In einer Vorbesprechung zum Haushaltsplan 2020 sind neben den Instandsetzungarbeiten an Hydranten, Schiebern und der Leitung auch die Erschließung des Baugebietes "Roter Hügel" in Beikheim zu berücksichtigen. Hier beginnen die Arbeiten für weitere acht Bauplätze. wkn