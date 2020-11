Wie bereits berichtet, können die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in Kronach und seinen Stadtteilen in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise, sondern nur im ganz kleinen Kreis stattfinden. Bürgermeisterin Angela Hofmann wird am Sonntag an allen Ehrenmälern im Stadtgebiet zusammen mit den örtlichen Stadträten Kränze niederlegen, um der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zumindest in einer kurzen Zeremonie zu gedenken. Eine Umrahmung durch Musik- und Gesangsdarbietungen und die Teilnahme von Vereinsabordnungen ist aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich.

Bürgermeisterin Angela Hofmann erinnert anlässlich des Volkstrauertag in einer Pressemitteilung daran, dass der Krieg heute andere Mittel benutzt als früher. So wolle der Volkstrauertag auch erinnern an Opfer von Terror, Misshandlungen und Demütigungen. Er wolle erinnern an Menschen, die Opfer von Rache, Hass, Neid und Missgunst wurden und dies auch gegenwärtig werden. Hofmann: "Frieden in Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein permanenter Prozess, der immer wieder neue Anstrengungen erfordert. Der Volkstrauertag ist offen für alle Generationen und er ist aktueller denn je. Es ist ein Zeichen der Hoffnung, wenn junge Menschen zunehmend Interesse an Geschichte zeigen, sich für die Gemeinschaft engagieren und Gutes tun. Der Volkstrauertag ist Auftrag an Politik und Gesellschaft, die Zukunft im freundschaftlichen Miteinander zu gestalten und dankbar zu sein für ein Leben in Frieden und Freiheit in einem demokratischen Rechtsstaat. Der Erhalt dieses Privilegs ist zweifellos jede Anstrengung wert!" red