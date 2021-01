Wenig Schnee im Winter, trockene und heiße Sommermonate - das Jahr 2020 gilt als eines der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. "Dies zeigt deutlich, dass es allerhöchste Zeit ist, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen", meint die Realschule in Hofheim.

Die Schulfamilie der Jacob-Curio-Realschule in Hofheim möchte ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten und beschloss deshalb, wie sie mitteilte, am Programm "Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule" teilzunehmen. Im Rahmen dieses Projekts sollen die nachhaltige Entwicklung des Schullebens, aber auch ein Bewusstsein für einen entsprechenden Lebensstil sowie dauerhafte Verhaltensänderungen bei jedem Einzelnen gefördert und vorangetrieben werden. Im Fokus steht neben der Nachhaltigkeit ein verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

So wurden zum Beispiel die Plastik-Boardmarker, deren Lebensdauer sehr kurz und der Verbrauch sehr hoch war, durch sogenannte "Woodies" ersetzt. Hierbei handelt es sich um große Buntstifte, die mit wenig Wasser wieder entfernt werden können und lange halten. Auf diese Weise wird sowohl Plastik- als auch Sondermüll eingespart.

Eine weitere Maßnahme erfolgte im Bereich Papier. Mit der Einführung des Esis-Programmes 2018 müssen Elternbriefe nicht mehr kopiert und verteilt werden, stattdessen erhalten die Familien die Nachrichten per E-Mail. Der digitale Weg reduziert den Papierverbrauch enorm.

Eigenes Hausaufgabenheft

Das gleiche Ziel verfolgt die im letzten Schuljahr angelegte eigene Schul-Cloud, in der Arbeitsmaterialien den Schülern digital zur Verfügung gestellt werden können. Seit 2018 produziert die "Curio" ihr eigenes Hausaufgabenheft. Dieses wird auf Recyclingpapier gedruckt.

Bereits seit einigen Jahren setzen sich, wie aus der Mitteilung der Hofheimer Realschule weiter hervorgeht, die Schüler erfolgreich für das Wohl von Vögeln und Insekten ein. Gemeinsam mit dem Biologielehrer Johannes Leber, der Kunstlehrerin Brigitte Koritke-Gemmer sowie der katholischen Religionslehrerin Eva Stretz gestalteten die Kinder das Schulgelände interessanter für diese Tierarten. Auf dem gesamten Areal wurden nektarreiche Blumen gesät und selbst gebaute Insektenhotels, Schmetterlingshäuser und Vogelkästen aufgehängt. Auch die Imkerei AG, die schuleigenen Honig produziert und Bienenvölker betreut, leistet dafür einen großen Beitrag; unterstützt werden die Realschüler von der Vorsitzenden des Imkervereins Hofheim, Renate Hau.

Auch für das laufende Schuljahr sind einige Aktionen geplant. So soll der Schulgarten als Lebensraum für Vögel, Igel, Blindschleiche und andere Tiere neu aufgebaut werden. Außerdem nimmt die Schulfamilie an dem Projekt "Handys für Berggorillas" teil. Die Handys und Smartphones enthalten unter anderem Tantal, das aus dem Erz Coltan gewonnen wird. Hierfür liegen die Schürfgebiete hauptsächlich im Ostkongo, mitten im Lebensraum der vom Aussterben bedrohten Gorillas. Um einen Betrag zum Erhalt der Lebensräume dieser gefährdeten Tiere zu leisten, sammelt die Realschule alte sowie kaputte Handys, die dem Verein "Berggorilla und Regenwald-Direkthilfe" übergeben werden.

Die verschiedenen Projekte zum Thema "Nachhaltigkeit und Klimaschutz" führten nun zur Auszeichnung der Jacob-Curio-Realschule in Hofheim als "Umweltschule in Europa". red