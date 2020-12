In Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde und der Firma Plewa stellte die ev. Kirchengemeinde Mitwitz im Schlosspark des Wasserschlosses einen weihnachtlichen Hoffnungsbaum auf. Wie Pfarrer Burkhard Sachs mitteilte, darf der Weihnachtsbaum geschmückt werden - mit Kugeln, Mutmachsprüchen und weihnachtlichen Segenswünschen. Holzsterne zum Beschriften liegen bereit. Mit dieser Aktion soll ein Zeichen der Verbundenheit und der Freude an Weihnachten entstehen. Gerade in unserer coronabedingten Zeit der Furcht und Sorge erinnere der Hoffnungsbaum an die Weihnachtsbotschaft des Engels an die Hirten: "Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude ..." Foto: Friedrich Bürger