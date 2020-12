15 Jahre stand ich im Garten vor dem Haus am Kirschgarten in Seidmar. Kinder, die dort Urlaub machten, spielten um mich herum, manches Paar saß auf der Bank in meinem Schatten und fand wieder etwas näher zueinander, der Nachbar kam oft zu einem kleinen Tratsch herüber - ja, es war immer Leben um mich. Doch dann kam in diesem Jahr ganz plötzlich niemand mehr zu mir, keiner hat mehr meine Schönheit bewundert, keiner sich an meiner Farbe erfreut. Es wurde still und einsam um mich herum. "Die Menschen dürfen wegen Corona nicht mehr reisen", hat die Marianne dem Helmut erzählt.

So vergingen viele Tage, eine neue, unbekannte Stimmung lag über dem ganzen Dorf. Alle Nachbarn waren zwar noch da, aber deren Lachen und Fröhlichkeit wurde durch eine leise Verzagtheit abgelöst. Und ich stand mittendrin, allein in meinem Garten.

Die letzte Reise angetreten

"Orte suchen schöne Bäume für den Weihnachtsschmuck." So stand es dann im Herbst in der Zeitung. Als ich das gehört habe, habe ich beschlossen, selbst auf die Reise - meine allerletzte - zu gehen. Wenn niemand mehr zu mir kommt, dann gehe halt ich zu ihnen.

Heute stehe ich vor der großen Kirche in Kirchehrenbach. Geschmückt haben sie mich, dass ich ganz stolz wurde.

Am Morgen sitzen die Pensionäre auf der Bank neben mir, zwar auch mit Abstand, aber sie sind noch da. Auf dem Weg zum Einkauf hält manche Hausfrau bei mir an, die Kirchengänger und die vielen Autofahrer werfen einen schnellen Blick auf mich. Es ist fast wie früher. Wenn dann am Abend die Kerzen wie von Zauberhand an meinen Zweigen zu leuchten beginnen, strahlen mich nicht nur Kinderaugen an.

Auch wenn ihr Menschen jetzt nicht alles dürft, manche Regeln einhalten müsst, glaube ich doch ganz fest, dass jeder von euch etwas hat, was anderen Menschen in dieser dunklen Zeit Freude machen kann. Probiert es aus, lasst die Augen eurer Mitmenschen strahlen, dann werdet ihr selbst leuchten. Denn Kummer und Verzagtheit sind finster, Hoffnung leuchtet.

Ich wünsche euch eine friedliche, besinnliche Adventszeit!

Euer leuchtender Weihnachtsbaum red