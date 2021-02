Dass die Bundeswehr aushilft, wo es die Corona-Lage erfordert, ist fast schon ein gewohntes Bild. Im Coburger Klinikum sind seit Donnerstag 14 Reservisten mit im Einsatz. "Das sind alles schon gestandene Herren, die machen einen sehr motivierten Eindruck", lobte Krankenhausdirektor Frank Wellmann. Die Reservisten des Landesregiments Bayern werden in den nächsten Wochen "bei pflegenahen Tätigkeiten auf Station" unterstützen.

Doch nicht nur wegen dieser tatkräftigen Hilfe war die Situation bei Regiomed Stand Donnerstag entspannter als noch vor zwei Wochen. Die Zahl der Covid-19-Patienten ist deutlich zurückgegangen. Insgesamt 63 Corona-Kranke werden derzeit in den Häusern des regionalen Klinikkonzerns behandelt, sieben davon liegen auf einer Intensivstation, vier davon unter künstlicher Beatmung. Vor zwei Wochen waren es noch 105 Patienten auf Normalstation und 13 Intensivpatienten.

Vor diesem Hintergrund "arbeiten wir nun an einer Konzeption, wie wir stufenweise zu einem gewissen Regelbetrieb zurückkommen", sagt Regiomed-Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke. Von "Normalbetrieb" möchte er dabei noch lange nicht reden. Einmal, weil die Mutationen des Coronavirus die Situation schnell wieder ändern könnten, zum anderen, weil die Kliniken noch lange zwischen Covid- und anderen Patienten werden unterscheiden müssen, mit eigenen Stationen und getrennten Wegen. Schmidkte: "Man kann nur von Annäherungen an einen Regelbetrieb sprechen."

Hinzu kommen für die Kliniken vermehrte Personalausfälle, wegen Erkrankungen und Quarantäne. Deshalb waren oder sind Betten gesperrt und Stationen geschlossen. In Lichtenfels zum Beispiel sind derzeit nur vier der fünf Operationssäle in Betrieb.Nächste Woche soll aber der fünfte wieder ans Netz gehen, wie Geschäftsführer Roland Wieland sagte. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist für die Krankenhäuser die Politik: Bis 28. Februar gilt der aktuelle Rettungsschirm. Er gehe davon aus, dass das verlängert werde, sagt Schmidtke. "Alles andere würde die Kliniklandschaft in Deutschland in die Knie zwingen."