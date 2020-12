Das Familienunternehmen Anton Guck GmbH & Co. KG aus Hallstadt wird zum 1. Januar 2021 von der Herm. Fichtner Hof GmbH aus Hof übernommen. Anton Guck wurde 1897 gegründet und bietet ein breites Fachsortiment für Tür- und Möbelbeschläge, Werkzeuge, Gartengeräte, Gartenmöbel, Grills sowie Fahrräder.

"Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Weichen für unser erfolgreiches Unternehmen zu stellen, denn unsere Söhne möchten nicht in die Firma einsteigen. Deshalb freue ich mich sehr, mit Fichtner Hof ein traditionsreiches und familiengeführtes Unternehmen gefunden zu haben, das mit unserer Firma langfristig plant. Das ist eine gute Nachricht für unsere Kunden, die Mitarbeiter und die gesamte Region", so Anton Guck, Geschäftsführer und Alleingesellschafter von Anton Guck, in einer Pressemitteilung.

"Das Familienunternehmen Anton Guck passt perfekt in unsere Unternehmensgruppe mit unseren Standorten in Schlüchtern, Offenbach, Eschwege, Erfurt, Würzburg, Suhl und Hof. Deshalb ist die Region Bamberg für uns ein idealer Standort, um die geografische Lücke zu schließen. Die Sortimente werden erweitert und die Lieferfähigkeit durch Zugriff auf die Warenbestände aller Standorte deutlich verbessert", berichtet Andreas Roßmar, Geschäftsführender Gesellschafter der VombergGruppe, zu der auch Fichtner Hof gehört. Fichtner Hof werde Anton Guck wie bisher weiterführen: Die insgesamt 18 Mitarbeiter werden übernommen und der gewohnte Service weiterhin angeboten. Fichtner Hof ist ein seit mehr als 120 Jahren inhabergeführtes Familienunternehmen mit rund 85 Mitarbeitern. red