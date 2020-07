Hörspiel über automatisierte Polizeiarbeit der Zukunft

Künstliche Intelligenz (KI) kommt in der deutschen Polizeiarbeit bereits zum Einsatz. Beim sogenannten "Predictive Policing" werden polizeiliche Daten durch Algorithmen ausgewertet. Ziel ist es, kriminelle Brennpunkte frühzeitig zu identifizieren, Ordnungskräfte effizient einzusetzen und potenzielle Täter abzuschrecken. Allerdings gibt es in der Wissenschaft schwere Bedenken gegen diese Art von Kriminalitätsprognosen: "Das Verfahren fußt auf nicht repräsentativ erhobenen Polizeidaten und birgt ein hohes Diskriminierungsrisiko", sagt Dr. Georgiana Banita.

Die Amerikanistin leitet das durch die Volkswagen-Stiftung mit 80 000 Euro geförderte Forschungsprojekt "Sicherheit für alle: Polizeikultur in einer Einwanderungsgesellschaft" der Trimberg Research Academy (TRAc) der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Hörspiel zeigt Szenarien

Zu welchen Szenarien "Predictive Policing" führen könnte, steht im Zentrum des Science-Fiction-Hörspiels "Cassandra Rising" von Martin Heindel, das von Banita konzipiert und wissenschaftlich begleitet wurde: Protagonist ist der Polizist Cyrill Kuchinsky, der im Jahr 2060 Straftaten verhindern muss und sich dabei auf die Prognosen der Software "Cassandra" verlässt. Die Zusammenhänge durchblickt er dabei nicht. Noch weniger versteht er die ihm erteilten Anweisungen, bei denen er unwissentlich Minderheiten diskriminiert. Doch das scheinbar allwissende Prognoseprogramm ist nur ein Instrument. Wer oder was hält in dieser nicht allzu fernen Zukunft die Fäden in der Hand?

Nachteile des Algorithmus

Das Hörspiel zeigt, dass automatisierte Polizeiarbeit genau diejenigen Verzerrungen und Ungerechtigkeiten aufrechterhalten könnte, die dringend abgebaut werden müssen. "Es kann deshalb gefährlich sein, einem Algorithmus soziale Normen und ethische Werte beizubringen. Denn diese sind gesellschaftlich konstruiert, oft auf Kosten von sozialen Randgruppen", sagt Banita. "Das sollten wir bedenken, bevor wir einem Algorithmus unsere Sicherheit anvertrauen."

Das Hörspiel wurde erstmals als WDR 1LIVE Krimi am 2. Juli gesendet und steht ein Jahr kostenlos zum Download zur Verfügung. Zu finden ist es über die Suchfunktion auf der Internetseite des WDR über den Link www1.wdr.de/radio/1live. red