Unter "Sozialer Landwirtschaft" werden alle Betriebe zusammengefasst, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Beeinträchtigungen versorgen, betreuen und beschäftigen. Menschen aller Altersstufen werden vorübergehend oder auch dauerhaft integriert, indem für sie ein Wohnort, Lern-, Betreuungs- oder Betätigungsfeld auf dem Hof geschaffen wird. Für Einsteiger, aber auch für Betriebe, die bereits in diesem Bereich tätig sind, bietet die Online-Fachtagung viele Anregungen. So werden die Ergebnisse der bayernweiten Bestandsaufnahme zur Sozialen Landwirtschaft präsentiert, Praktiker berichten von ihren tiergestützten Angeboten. Darüber hinaus wird der Bauernhof als Wohnort für Senioren oder Arbeitsplatz mit Inklusion beleuchtet. Die Fachtagung findet am 21. und 22. April statt. Anmeldung und Einblick in das detaillierte Programm sind unter www.diva.bayern.de möglich. Anmeldeschluss ist der 31. März. Bei Fragen hilft die Ansprechpartnerin für Soziale Landwirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg unter der Telefonnummer 09561/7691134 gerne weiter. red