Am 4. März findet unter dem Motto „Zwischen Sorge und Zuversicht – Vereinszukunft gemeinsam gestalten“ der erste Vereinsbrunch im Kreuz+Quer am Bohlenplatz 1 in Erlangen statt. Eingeladen sind auch alle Vereinsvertreter und Ehrenamtlichen aus Herzogenaurach , teilt die Sportkoordinatorin im Rathaus, Katja Heil, mit. Die Teilnahme ist kostenfrei.

In geselliger Runde ist Zeit für Austausch unter dem Motto „Brunchen, Zamhocken, Reden“. Aber auch Themen, die ehrenamtliche Organisationen beschäftigen, finden in Vorträgen und Beratungsangeboten Platz. Von der Kommunikation innerhalb des Vereins in schwierigen Zeiten über die Möglichkeit von Kooperationen bis hin zur Strategie der Finanzierung reicht das Themenspektrum. Parallel können Vereine auch eine Energie- oder Insolvenzberatung in Anspruch nehmen.

Bis 17. Februar anmelden

Das gesamte Programm ist auf herzogenaurach.de, Stichwort „Vereinsbrunch“ zu finden. Interessenten können sich kostenfrei mit Angabe des Namens beziehungsweise des Vereins per E-Mail unter ehrenamtsbuero@erlangen-hoechstadt.de anmelden. Anmeldeschluss ist der 17. Februar.

Organisiert wird die Veranstaltung in Kooperation der Ehrenamtsbüros des Landkreises Erlangen-Höchstadt, der Stadt Erlangen und der Stadt Herzogenaurach . Ansprechpartner sind dort Katja Heil (Stadt Herzogenaurach ), Jutta Leidel (Landratsamt Erlangen-Höchstadt) und Karin Grüsser ( Stadt Erlangen ). red