Durch den sechsspurigen Ausbau der Bundesautobahn A 3 wechselt der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Frauenaurach jetzt die Fahrbahn.

Im Bauabschnitt 7

Laut Pressemitteilung der A 3 Nordbayern GmbH wird der Verkehr in dem zwischen diesen Anschlussstellen gelegenen Bauabschnitt 7 in mehreren Etappen auf die bereits dreistreifig ausgebaute Richtungsfahrbahn Nürnberg verlegt. Schon im Juli 2022 erfolgte das für den Teilabschnitt zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-West respektive Röttenbach. Der Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg verbleibt in diesem Teilabschnitt bis 2024 auf der alten Richtungsfahrbahn.

Seit Freitag wird nun der Verkehr im östlichen Teilabschnitt des Bauabschnitt 7 zwischen den Kilometern 371+385 und 374+500 mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung (die so genannte 4+0 Verkehrsführung) auf die neu ausgebaute Richtungsfahrbahn Nürnberg verlegt. Das erstreckt sich auf den Bereich zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Frauenaurach, in etwa auf Höhe zwischen den Membach-Dörfern und Haundorf. Anschließend beginnt in diesem Bereich der Ausbau der Richtungsfahrbahn Frankfurt.

Bei einer „4+0 Baustellenverkehrsführung“ wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen – mit jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung – auf einer Richtungsfahrbahn – abgewickelt. Es sind also vier Fahrstreifen auf der einen Richtungsfahrbahn (in diesem Fall Nürnberg). Auf der anderen Richtungsfahrbahn (hier: Frankfurt) stehen „0“ Fahrstreifen zur Verfügung, denn diese Richtungsfahrbahn wird ausgebaut.

Spürbare Erleichterung

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Die Verlegung des Verkehrs auf die neu ausgebaute Richtungsfahrbahn bedeutet eine spürbare Erleichterung für den Verkehrsteilnehmer , da hier deutlich breitere Fahrspuren zur Verfügung gestellt werden können.“ Gedankt wird den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern weiterhin für ihr Verständnis. red