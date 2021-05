Am Wochenende laden die katholischen Pfarrämter St. Stephanus und St. Laurentius alle Kinder und besonders die Erstkommunionkinder zum zweiten Erklärgottesdienst ein. In diesem wird Pfarrer Ringer Hintergründe zum Gottesdienst erklären und nach dem Gottesdienst sonst verborgene Orte in der Kirche zeigen. Der Gottesdienst findet am Samstag um 17 Uhr im Pfarrgarten in Aisch und am Sonntag um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche in Adelsdorf statt. red