Am Donnerstag ist es in Herzogenaurach zu zwei kleinen Unfällen im Begegnungsverkehr gekommen. In beiden Fällen stießen zwei Autos mit den Außenspiegeln zusammen. Zwei Beteiligte an den Vorfällen sind unbekannt. Gegen 8.30 Uhr hatte eine VW-Tiguan-Fahrerin die Erlenstraße auf Höhe des Golf-Clubs in Herzogenaurach befahren, als ihr ein unbekannter Autofahrer entgegenkam. Hierbei berührten sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Zunächst fuhren beide Beteiligten weiter, wobei die VW-Fahrerin kurze Zeit später zur Unfallstelle zurückkehrte. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs war jedoch nicht mehr vor Ort. Ein ähnliches Szenario spielte sich gegen 11.30 Uhr auf der Strecke zwischen Falkendorf und Höfen ab. Hier berührten sich die Spiegel eines schwarzen VW-Multivans und eines blauen Lkw. In beiden Fällen suchen die Ordnungshüter nun die weiteren Unfallbeteiligten. Sie bittet diese, sich telefonisch bei der Polizei Herzogenaurach unter der Rufnummer 09132/78090 zu melden. Auch von etwaigen unbeteiligten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Fahrzeugführern oder zu dem Vorfall generell geben können, nimmt die Polizei Hinweise unter der selben Telefonnummer entgegen.