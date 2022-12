Die „Bürgerwindenergie Birkach 2“ plant im Lonnerstadter Gemeindewald den Bau von zwei weiteren Windrädern . Dem entsprechenden Antrag stimmten in der Sitzung ohne Ausnahme alle Räte zu. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Anlagen echte Bürgerwindräder werden und der Sitz der Gesellschaft in Lonnerstadt ist, wie Bürgermeisterin Regina Bruckmann mitteilte.

Zudem dürfen die bereits bestehenden Windräder in ihrer Wirkung von den neuen nicht beeinträchtigt werden. Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen will die Gemeinde die benötigten Flächen an die Bürgerwindenergie verpachten.

Wie im Antrag zu lesen ist, sollen die Windenergieanlagen im Gemeindewald gemeinsam mit den geplanten Anlagen auf Privatgrundstücken in Lonnerstadt , Höchstadt und Wachenroth entwickelt werden und über einen gemeinsamen Netzanschluss den erzeugten Strom ins öffentliche Netz einspeisen.

Mit dem größten Teil der privaten Grundstückseigner sei bereits ein Poolvertrag abgeschlossen worden, so dass diese Grundstücke zur Verfügung stehen, teilte der Antragsteller mit. Gleichzeitig wird versichert, dass es sich um eine echte Bürgerwindgesellschaft handle, an der sich vorrangig Bürger aus Lonnerstadt und den umliegenden Gemeinden direkt beteiligen können. Mit der Planung werde 2023 begonnen.

Der Lonnerstadter Gemeindewald sei ein Rechtlerwald mit 95 Nutzungsrechten, erläuterte die Bürgermeisterin. Wegfallende Flächen sollen ausgeglichen werden. See