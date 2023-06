Unter dem Motto „Lust auf Zukunft“ feiert die Drogeriemarktkette dm in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Mit einer Zukunftsinitiative sollen aus diesem Anlass möglichst viele Menschen in den Dialog zu Zukunftsthemen treten. In diesem Rahmen werden Projekte und Organisationen im

Umfeld der dm-Drogeriemärkte unterstützt, die sich für eine zukunftsfähige Gesellschaft engagieren.

Viktoria Frank, stellvertretende Filialleiterin des dm-Drogeriemarktes Höchstadt, wählte mit dem Hospizverein Höchstadt und Umgebung e.V. und Lebensfreude ERHalten e.V. zwei Vereine aus dem sozialen Bereich. Vom 19. bis 31. Mai präsentierten beide Vereine mit Aktionsständen ihre Arbeit in der Filiale in Höchstadt. Nun waren die Kunden gefragt, welchem Verein sie ihre Stimme geben.

Es wurden über 330 Stimmen abgegeben. Der Hospizverein Höchstadt und Umgebung e.V. durfte sich als Erstplatzierter über 600 Euro und die Lebensfreude ERHalten e.V. als Zweitplatzierter über 400 Euro freuen.

Viktoria Frank überreichte Dr. Hans-Joachim Laugwitz, Erster Vorsitzender des Hospizvereins , und Rosi Schmitt, der Ersten Vorsitzenden von Lebensfreude ERHalten, sowie weiteren Mitgliedern der Vereine ihre Spendenschecks. red